Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng của di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.

Các nhà khoa học đã theo dõi sông băng Triglav từ năm 1946, khi diện tích của sông băng vào khoảng 14ha. Trong những năm gần đây, Triglav về thực chất không còn hoạt động như một sông băng do không còn dòng băng mới chảy vào bổ sung.

Ông Miha Pavšek, thuộc Viện Địa lý Anton Melik, Trung tâm Nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia, cho biết mọi dấu hiệu đều cho thấy những mảng băng cuối cùng sẽ biến mất trong những ngày tới. Sau 30 năm trực tiếp theo dõi, ông nhận định công việc nghiên cứu sông băng dưới chân núi Triglav có thể khép lại trong năm nay.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh, lượng tuyết rơi tại đây trong mùa Đông vừa qua thấp hơn mức trung bình và tan sớm bất thường, khiến phần băng còn lại phải tiếp xúc với sức nóng mùa Hè lâu hơn.

Theo ông Pavšek, ngay cả vị trí khuất, có bóng râm cũng không còn đủ để bảo vệ những mảng băng cuối cùng.

Các sông băng đang thu hẹp trên khắp châu Âu, châu lục có tốc độ ấm lên nhanh hơn bất kỳ châu lục nào khác.

Ông Pavšek cảnh báo sự biến mất của các sông băng tại nước láng giềng Áo về lâu dài có thể làm giảm dòng chảy trong lưu vực hai sông Drava và Mura, vốn cung cấp nguồn nước tưới quan trọng cho Slovenia. Tình trạng này có thể ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp tại các cánh đồng Drava, Ptuj và một phần khu vực Mura.

Bên cạnh tác động tới nguồn nước, sự thu hẹp của các sông băng còn làm thay đổi cảnh quan địa lý.

Theo hãng tin RIA Novosti, từ năm 2015 đến nay, các nhà nghiên cứu Nga đã phát hiện hơn 15 hòn đảo ở vùng Bắc Cực thuộc lãnh thổ nước này sau khi băng tan để lộ những vùng đất trước đây bị che phủ./.

Sông băng tại Nepal đã trải qua đợt nắng nóng bất thường trước khi sụp đổ Nhiệt độ trung bình tại sông băng trên núi ở độ cao 5.200m được ước tính vào khoảng 5 độ C trong khoảng thời gian từ ngày 21-26/8, tăng khoảng 1,8 độ C kể từ giữa thế kỷ 20.