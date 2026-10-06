Đổi mới sáng tạo: Công nghệ tiến gần hơn với sản xuất

Robot, tự động hóa và công nghệ sinh học đang được đưa vào logistics, nông nghiệp, cho thấy đổi mới sáng tạo ngày càng gắn với thực tiễn sản xuất và phát triển kinh tế.

Trong một nhà kho, robot có thể đảm nhiệm những công việc vốn cần nhiều thao tác của con người. Trên cánh đồng, công nghệ sinh học có thể mở ra những hướng tiếp cận mới đối với sản xuất nông nghiệp.

Hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng cho thấy một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ: công nghệ ngày càng đi sâu vào những ngành sản xuất truyền thống.

Logistics là một trong những lĩnh vực đòi hỏi khả năng vận hành liên tục, chính xác và tối ưu hóa từng khâu trong chuỗi cung ứng.

Tại triển lãm Innoshow 2026, các giải pháp robot dành cho logistics cho thấy tự động hóa đang được mở rộng từ dây chuyền sản xuất sang những công đoạn liên quan đến lưu kho, vận chuyển và xử lý hàng hóa./.