Mưa lớn, nhiều tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu

Khoảng 11 giờ 30 ngày 6/10, một trận mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau chưa đầy 30 phút đã khiến nhiều tuyến đường ngập nhanh, nước tràn lên vỉa hè, gây khó khăn cho việc đi lại.

Trong khi khu vực trung tâm xuất hiện mưa lớn giữa trưa, nhiều địa bàn phía Đông thành phố vẫn đang khắc phục tình trạng ngập nặng do nước từ thượng nguồn đổ về từ đêm trước.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, mưa lớn xuất hiện tại các phường Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hòa và lan sang khu vực lân cận. Nhiều đoạn trên các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Lê Lai, Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Viện, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,… bị ngập.

Đáng chú ý, ngã tư Lê Thánh Tôn-Trương Định và khu vực chân cầu Ba Son (phường An Khánh) ngập nặng, nước dâng nhanh, tràn lên vỉa hè. Tại một số vị trí, vỉa hè ngập khoảng 20 cm, mặt đường chìm trong nước. Nhiều cửa hàng phải dùng tấm gỗ phủ bạt để ngăn nước tràn vào.

Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khiến giao thông qua các đoạn ngập gặp khó khăn. Nhiều người đi xe máy phải giảm tốc độ, tìm nơi trú tạm chờ mưa ngớt; một số phương tiện chết máy khi đi qua vùng nước sâu. Trước tình trạng ngập ở điểm ngập chân cầu Ba Son, Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh huy động máy bơm hỗ trợ tiêu thoát nước ngay tại hiện trường.

Chị Phạm Thị Huệ, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trên đường Lê Thánh Tôn, cho biết trận mưa trưa 6/10 còn lớn hơn trận mưa trưa 23/9 tại khu vực trung tâm. Trong gần ba năm làm việc tại đây, chị chưa chứng kiến trận mưa nào lớn như vậy. Để ngăn nước từ lòng đường và vỉa hè tràn vào cửa hàng, nhân viên phải sử dụng tấm gỗ phủ bạt đã chuẩn bị sẵn.

Tình trạng ngập tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Từ đêm 5 /10 đến sáng 6/10, nước từ thượng nguồn Suối Cái đổ về nhanh gây ngập nặng khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, đoạn qua phường Tân Hiệp (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây). Nước tràn qua đường, ngập sâu nhiều khu đất ven suối và ảnh hưởng đến nhà dân, giao thông trong khu vực.

Đến khoảng 10 giờ ngày 6/10, nước vẫn bao phủ diện tích rộng, nhiều đoạn đường nhánh quanh cầu Khánh Vân còn ngập. Ruộng ven suối có nơi ngập sâu hơn 1 m, nước tràn vào các khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và giao thông. Một số tài sản được kê cao để hạn chế thiệt hại.

Hiện khu vực Suối Cái đang thi công nâng cấp, cải tạo; nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến việc tiêu thoát gặp khó khăn, gây ngập và tràn qua đường ĐT747B. Chính quyền địa phương đã căng dây, đặt cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào các đoạn ngập.

Sáng 6/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cũng kiểm tra tình trạng ngập tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh trong chuyến thị sát tiến độ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 6 và 7/10, Thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện mưa lớn vào một số thời điểm, gây ngập cục bộ, nhất là trong giờ cao điểm. Các khu vực đô thị, vùng trũng thấp và nơi thoát nước kém có nguy cơ ngập khi mưa lớn kéo dài.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 3 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát tin, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực của thành phố; một số nơi có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tốc độ 8-17 m/s.

Nguyên nhân gây mưa dông được nhận định do áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao duy trì cường độ ổn định; dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ-Nam Trung Bộ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng áp lực lên hệ thống thoát nước đô thị, nhất là tại những nơi thấp trũng hoặc khả năng tiêu thoát hạn chế. Người dân được khuyến cáo theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, chú ý quan sát khi lưu thông trong mưa lớn; đồng thời đề phòng cây xanh, biển quảng cáo và các vật có thể bị gió giật làm đổ, ngã./.

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