Nghị quyết 57-NQ/TW đột phá chuyển đổi: Công nghệ tái cấu trúc nông nghiệp

Việc áp dụng Nghị quyết 57-NQ/TW trong sản xuất nông nghiệp tạo đòn bẩy chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang nông nghiệp thông minh, tuần hoàn và phát triển xanh.

Việc áp dụng Nghị quyết 57-NQ/TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) trong sản xuất nông nghiệp tạo đòn bẩy chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang nông nghiệp thông minh, tuần hoàn và phát triển xanh.

Tiến trình này được định hình bởi ba trụ cột cốt lõi. Đối với khoa học và công nghệ, các đơn vị tập trung vào công nghệ sinh học, gene và tự động hóa. Bên cạnh đó, ngành tập trung tháo gỡ điểm nghẽn vùng nguyên liệu, gắn sản xuất với chế biến sâu.

Đặc biệt, chiến lược chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua việc ứng dụng hạ tầng dữ liệu, cảm biến thông minh và mã QR truy xuất nguồn gốc.

Từ nền tảng đó, hàng loạt mô hình thực tiễn như nhà màng tưới nhỏ giọt, canh tác lúa giảm phát thải và nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Ngoài ra, việc ứng dụng thương mại điện tử còn nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường nội địa và quốc tế cho các sản phẩm OCOP cùng đặc sản vùng cao./.