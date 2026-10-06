Cục Hàng không: Sân bay Long Thành, Gia Bình mở thêm không gian phát triển

Trong 9 tháng vừa qua, thị trường hàng không Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng cả về hành khách và hàng hóa. Các hãng hàng không tiếp tục gia tăng đội bay và mở rộng điểm đến, đồng thời các Sân bay Long Thành và Gia Bình sẽ tổ chức lại mạng lưới vận tải, hình thành các đầu mối giao thông đa phương thức, giảm áp lực cho các cảng hàng không hiện hữu.

Duy trì đà tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu Jet A1, xung đột địa chính trị và những gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, thị trường hàng không Việt Nam ước vận chuyển 70,5 triệu hành khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 13%.

Về đội tàu bay vận tải của các hãng bay Việt Nam, dù Bamboo Airways sụt giảm quy mô, nhưng xu hướng chung là tiếp tục tăng cường và mở rộng với sự bổ sung thuê và mua thêm tàu bay của Vietjet, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã xử lý, giải quyết kịp thời để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động vận tải hàng không của các hãng bay Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài (thẩm định cấp lại giấy phép kinh doanh, hỗ trợ thuê/mua tàu bay; cấp phép bay, điều phối giờ đi/đến cảng hàng không; đẩy mạnh hợp tác quốc tế (ASEAN-Anh Quốc, Ấn Độ, Canada, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ…)

“Với kết quả đã đạt được và những nhiệm vụ, giải pháp đang được triển khai hiệu quả, dự kiến kết quả hoạt động vận tải hàng không trong năm 2026 đạt khoảng 94 triệu hành khách, tăng 13% và trên 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng 9,3%,” ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam kỳ vọng.

Đánh giá vận tải hàng không tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế, theo ông Cẩm, tại các Cảng hàng không quốc tế trọng điểm (Nội Bài, Tân Sơn Nhất) đã tăng cường điều phối giao thông kết nối mặt đất, phân luồng xe công nghệ, xe buýt chất lượng cao.

Các hãng hàng không Việt Nam đã tiếp tục bổ sung đội tàu bay nhằm mở rộng thị trường vận tải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đã tham mưu, phối hợp xây dựng phương án phân chia khai thác và kết nối đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành với đường bộ cao tốc, tuyến đường sắt kết nối, cũng như hoàn thiện quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tích hợp trung tâm logistics đa phương thức-đây là cơ hội quan trọng để tổ chức lại mạng lưới vận tải, hình thành các đầu mối giao thông đa phương thức, giảm áp lực cho các cảng hàng không hiện hữu và mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy vậy, ông Cẩm cũng thừa nhận việc kết nối hàng không với các phương thức vận tải khác tại một số khu vực hoặc địa phương, đặc biệt là cảng hàng không nội địa chưa thực sự hiệu quả, chưa hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ, liên tục từ yếu tố hạ tầng đến doanh nghiệp vận tải, khách hàng, thị trường sản xuất-tiêu thụ.

Bên cạnh đó, chi phí vận tải và khai thác hàng không tăng cao do biến động giá nhiên liệu Jet A1 toàn cầu và biến động tỷ giá, việc điều chỉnh lãi suất của nhiều quốc gia trên thế giới ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu; năng lực tài chính nội tại của một số hãng hàng không Việt Nam còn nhiều khó khăn, hạn chế; kết nối đa phương thức với hàng không và hạ tầng giao thông chưa thực sự đồng bộ, hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu phát triển.

Tránh tình trạng sân bay hoàn thành nhưng thiếu đường tiếp cận

Thực hiện theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định chuyển đổi số tiếp tục là một trong những hướng đi trọng tâm của ngành hàng không.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai quy trình điện tử, cung cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện trên Hệ thống Dịch vụ công quốc gia và bộ phận một cửa, tạo thuận lợi cho các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến, đi và quá cảnh qua Việt Nam; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư và định danh điện tử qua VNeID tại các cảng hàng không cũng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục của hành khách.

Đưa ra nhiệm vụ trong những tháng cuối năm nay, Cục Hàng không Việt Nam xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định mới về vận tải hàng không và hàng không dân dụng theo Luật Hàng không dân dụng năm 2025 cùng các nghị định, thông tư mới.

Trước mắt, Cục Hàng không Việt Nam điều phối lịch bay mùa Đông 2026/2027, đồng thời điều chỉnh các tham số khai thác tại những cảng hàng không trọng điểm để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027.

Về hạ tầng, Cục Hàng không sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ đưa Sân bay Long Thành vào khai thác, hoàn thiện phương án phân chia khai thác tại Sân bay Gia Bình và thúc đẩy các tuyến giao thông kết nối với các cảng hàng không.

Sân bay quốc tế Nội Bài đưa hệ thống kiosk sinh trắc học, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục khi đi máy bay. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung đội tàu bay, theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và khuyến khích các hãng duy trì mức giá vé hợp lý, nhất là trong các giai đoạn cao điểm.

Cục Hàng không đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ chính sách về giá và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không; triển khai sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết các cảng hàng không; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông đồng bộ với Sân bay Long Thành và Gia Bình, bảo đảm tính đồng bộ giữa hạ tầng hàng không và hạ tầng giao thông kết nối, tránh tình trạng sân bay hoàn thành nhưng thiếu đường tiếp cận.

Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương xem xét tiếp tục các cơ chế hỗ trợ về giá nhiên liệu và tạo điều kiện tiếp cận, bổ sung nguồn lực tài chính cho các hãng hàng không Việt Nam; tiếp tục mở rộng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh điện tử, hải quan tự động tại các cửa khẩu hàng không quốc tế; phối hợp quy hoạch đồng bộ hạ tầng địa phương gắn với cảng hàng không, bảo đảm hành lang kết nối đa phương thức đồng bộ với quy hoạch cảng hàng không; hỗ trợ kích cầu du lịch gắn đường bay, hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay khai thác./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

Hàng không Việt Nam duy trì đà tăng trưởng hai con số trong 9 tháng qua Với sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không đều lần lượt tăng hai con số, thị trường hàng không Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng của năm nay.