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iHanoi dẫn đầu hạng mục “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt”

Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) giành vị trí dẫn đầu tại danh mục Better list “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026.

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Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) giành vị trí dẫn đầu tại danh mục Better list “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên, do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, tôn vinh những sản phẩm, thương hiệu và sáng kiến đổi mới sáng tạo tiêu biểu, mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp./.

(Vietnam+)
#iHanoi #Ứng dụng Công dân Thủ đô số #Better Choice Awards 2026 #NQ 57-bt
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