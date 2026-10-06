Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Từ dựng nền tảng đến tạo kết quả thực chất

Từ năm 2022, ngày 10/10 được chọn làm Ngày Chuyển đổi số Quốc gia theo Quyết định số 505 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 có chủ đề "Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia."

Trong kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu, sự kiện năm nay hướng tới làm rõ chuyển đổi số quốc gia đã chuyển hóa các thể chế, chính sách, quy định thành những kết quả thực chất, đóng góp cụ thể trong cả 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị quốc gia.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 31/10. Trong 10 ngày đầu tháng, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ và các cơ quan báo chí thực hiện các nội dung về vai trò chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng, quản trị quốc gia, giới thiệu các cách làm sáng tạo của bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Triển lãm chuyển đổi số, đô thị thông minh cùng các diễn đàn về AI, kinh tế sáng tạo sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC) Hà Nội hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2026.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sự kiện chính là chương trình chào mừng sáng 10/10. Các hoạt động bên lề bao gồm diễn đàn cấp cao, các diễn đàn chuyên đề, triển lãm Smart City Asia với hơn 200 gian hàng.

Mở đầu chuỗi hoạt động sáng 8/10 là diễn đàn Công nghệ số và AI trong nền kinh tế sáng tạo, thảo luận cách khai thác tài nguyên văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các tham luận sẽ nói về xu hướng phát triển công nghiệp nội dung, sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản văn hóa và cách đưa giá trị Việt Nam ra thị trường toàn cầu. Chương trình dự kiến giới thiệu giải thưởng Rồng Xanh Awards, thể lệ và cách tham gia.

Ngày 9/10, Diễn đàn Đô thị thông minh tương lai dự kiến được tổ chức sẽ bàn về mô hình đô thị dựa trên trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ trao đổi kinh nghiệm sử dụng tác nhân AI trong tài chính, du lịch, bán lẻ, y tế, quản trị đô thị, cơ chế quản lý và thử nghiệm công nghệ.

Chiều cùng ngày, Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Quốc gia có hai phiên Tọa đàm về chính phủ số, dịch vụ công thế hệ mới và phát triển kinh tế số, xã hội số. Tại đây, các doanh nghiệp công nghệ VNPT, Viettel, TikTok và cơ quan quản lý về dữ liệu công dân, kinh tế số sẽ trao đổi về giải pháp quản trị trên không gian số, phổ cập kỹ năng cho doanh nghiệp và người dân.

Sáng 10/10 diễn ra lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Sự kiện sẽ giới thiệu các thành tựu nổi bật chuyển đổi số quốc gia và công bố thông điệp năm 2026.

Xuyên suốt ba ngày là triển lãm với hơn 200 gian hàng, trình diễn các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị thông minh.

Trước ngày 31/10, Vụ Kinh tế và Xã hội số sẽ triển khai Ngày hội toàn dân học tập số, kết hợp các hoạt động trực tuyến và trực tiếp tại một số địa phương, bao gồm các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân và nâng cao khả năng sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. Cũng trong tháng 10, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ chủ trì hoạt động sinh viên tình nguyện phổ cập kỹ năng số.

Ngoài ra, theo kế hoạch, các Bộ và cơ quan ngang Bộ được đề xuất lựa chọn 3 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm của ngành, lĩnh vực để hoàn thành trước ngày 10/10. Trong đó ưu tiên các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ban hành tháng 7 - gồm 50 nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số của các bộ, cơ quan.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 cũng được đặt trong yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để hình thành mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ mà được thúc đẩy trên diện rộng, từ đưa hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, phát triển nền tảng và dữ liệu dùng chung, đổi mới cung cấp dịch vụ công đến phát triển kinh tế số và xã hội số.

Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp đạt trên 80%, cho thấy yêu cầu chuyển đổi số đang chuyển mạnh từ xây dựng nền tảng sang tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất và đo đếm được./.

Tổ công nghệ số cộng đồng giúp người dân Ninh Bình tự tin bước vào môi trường số Việc thành lập, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố được Ninh Bình triển khai đồng bộ, thông suốt, đưa chuyển đổi số đến gần dân hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.