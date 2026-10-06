Ba "ông lớn" mạng xã hội phản đối yêu cầu cung cấp thông tin của Anh

Các tập đoàn công nghệ Meta, TikTok và X đang khiếu nại, phản đối cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom liên quan đến khối lượng thông tin mà cơ quan này yêu cầu cung cấp theo quy chế an toàn mạng mới ban hành của Anh.

Động thái pháp lý này là một trong những vụ việc đầu tiên liên quan đến Đạo luật An toàn Mạng năm 2023. Đạo luật này thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn đối với các nền tảng như TikTok, X cũng như Facebook và Instagram của Meta, nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và vi phạm pháp luật.

Ofcom đang từng bước thực thi quy chế này, kèm theo chế tài xử phạt đối với các vi phạm nghiêm trọng nhất lên tới 10% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp.

Vào tháng 2, cơ quan này đã ban hành các thông báo yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp các chỉ số chi tiết về hoạt động kiểm duyệt nội dung, bao gồm số lượng bài viết bị gỡ bỏ hoặc bị hạn chế hiển thị, cũng như số lượng người dùng bị tiếp xúc với các nội dung độc hại.

Tuy nhiên, Meta, TikTok và X cho rằng các thông báo này tạo ra gánh nặng pháp lý chưa từng có. Trong một bản khai nộp lên tòa án, đại diện X đã mô tả đây là yêu cầu thông tin phiền hà nhất mà nền tảng này từng nhận được từ bất kỳ cơ quan quản lý nào trên thế giới.

Trong các hồ sơ gửi lên tòa án, Meta cho biết Ofcom muốn công ty phải cung cấp thông tin sâu rộng và chi tiết về 7 dịch vụ của mình mà không nêu rõ mục đích quản lý cụ thể.

Tương tự, đại diện TikTok cũng cho rằng Ofcom đã né tránh một cơ chế giám sát thay thế vốn có sẵn các biện pháp bảo vệ đặc thù.

Về phần mình, Ofcom cho biết những thông tin được yêu cầu là thực sự cần thiết để đánh giá tính hiệu quả của quy chế mới, đồng thời khẳng định cơ quan này đã thu hẹp phạm vi thông tin cần thu thập trước khi triển khai.

Người phát ngôn của Ofcom cho biết Quốc hội Anh đã giao cho cơ quan này nhiệm vụ quản lý một ngành trước đó đã hoạt động thiếu sự kiểm soát và không phải chịu trách nhiệm giải trình trong hơn 20 năm qua.

Phiên xử tuần này dự kiến kết thúc vào ngày 7/10. Bên cạnh đó, một vụ kiện pháp lý khác do Meta khởi xướng liên quan đến cách tính phí và tiền phạt dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới./.

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