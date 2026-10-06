Văn hóa

Công nghệ VR đưa công chúng 'Trở về thời khắc thiêng liêng' mùa Thu năm 1945

Giữa nhịp sống Hà Nội hôm nay, công chúng có thể dành thời gian trở về với một khoảnh khắc đã mở ra trang sử mới của đất nước, để thêm trân trọng lịch sử và những giá trị đang được gìn giữ, tiếp nối.

Minh Thu
Công chúng sẽ được trải nghiệm miễn phí công nghệ VR, sống lại thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Công chúng sẽ được trải nghiệm miễn phí công nghệ VR, sống lại thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong hai ngày 10 và 11/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Chương trình phục vụ công chúng miễn phí, từ 8h đến 18h mỗi ngày, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Người dân và du khách sẽ được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

1791267597026-1990403729013122059-1990403729013122059-65a6bec1be09b3f43b5f95ed55b05611.jpg
Không gian chương trình được thực hiện tại Phố Sách Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Người tham dự chương trình sẽ như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập, tự do.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức, Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của công ty kính ảo Virtual Park.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Chương trình sau đó tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đà Nẵng, đưa trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với người dân, du khách ở nhiều địa phương.

1791267597009-1990403729013122059-1990403729013122059-739c8835e38316a077873289f63bea13.jpg
Chương trình từng gây xúc động mạnh với các cựu chiến binh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vừa qua chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Dinh Độc Lập và công viên APEC, thành phố Đà Nẵng thu hút được hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Mỗi đợt tổ chức để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân.

Tiếp nối hành trình ấy, chương trình tại phường Cửa Nam mang đến một điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Giữa nhịp sống Hà Nội hôm nay, công chúng có thể dành thời gian trở về với một khoảnh khắc đã mở ra trang sử mới của đất nước, để thêm trân trọng lịch sử và những giá trị đang được gìn giữ, tiếp nối./.

(Vietnam+)
#Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng #Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô #Quảng trường Ba Đình #Công nghệ thực tế ảo #Lịch sử Việt Nam TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phục dựng Điện Kính Thiên bằng công nghệ 3D

Phục dựng Điện Kính Thiên bằng công nghệ 3D

Khi công nghệ 3D còn khá mới mẻ, kiến trúc sư Đinh Việt Phương đã đồng hành cùng các nhà nghiên cứu của dự án ở Hoàng thành Thăng Long trong quá trình số hóa dữ liệu và hiện vật khảo cổ.

Dàn diễn viên trẻ trong vở "Tiếng hát nửa đêm" của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Gỡ “nút thắt” trong đào tạo sáng tạo

Trước những giới hạn của mô hình đào tạo khép kín, việc phá vỡ ranh giới đơn ngành và gắn kết chặt chẽ nhà trường-doanh nghiệp là chìa khóa để gỡ "nút thắt" trong phát triển nguồn nhân lực sáng tạo.

Các nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang.” (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Khoảng cách từ giảng đường đến thị trường

Khoảng cách giữa giảng đường và thị trường, sự thiếu hụt trong đào tạo những năng lực mới về công nghệ, quản trị, bản quyền và thương mại hóa đang trở thành những vấn đề cần tháo gỡ ở TP Hồ Chí Minh.