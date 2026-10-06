Công nghệ VR đưa công chúng 'Trở về thời khắc thiêng liêng' mùa Thu năm 1945

Trong hai ngày 10 và 11/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Chương trình phục vụ công chúng miễn phí, từ 8h đến 18h mỗi ngày, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Người dân và du khách sẽ được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Không gian chương trình được thực hiện tại Phố Sách Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Người tham dự chương trình sẽ như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập, tự do.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức, Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của công ty kính ảo Virtual Park.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Chương trình sau đó tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đà Nẵng, đưa trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với người dân, du khách ở nhiều địa phương.

Chương trình từng gây xúc động mạnh với các cựu chiến binh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vừa qua chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Dinh Độc Lập và công viên APEC, thành phố Đà Nẵng thu hút được hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Mỗi đợt tổ chức để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân.

Tiếp nối hành trình ấy, chương trình tại phường Cửa Nam mang đến một điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Giữa nhịp sống Hà Nội hôm nay, công chúng có thể dành thời gian trở về với một khoảnh khắc đã mở ra trang sử mới của đất nước, để thêm trân trọng lịch sử và những giá trị đang được gìn giữ, tiếp nối./.

Bức tranh sơn mài 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập' được trao Kỷ lục Guinness Việc tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Guinness ghi nhận không chỉ là kỷ lục về kích thước, mà còn là một ghi nhận mang ý nghĩa đặc biệt đối với nghệ thuật sơn mài Việt Nam.