Nhà thờ Bác Trạch - "góc trời Âu" giữa miền quê ven biển Hưng Yên

Giữa những cánh đồng xanh mướt của vùng quê ven biển xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Nhà thờ Bác Trạch nổi bật với kiến trúc Gothic châu Âu đồ sộ, tinh xảo và giàu giá trị nghệ thuật.

Trải qua gần 3 thế kỷ hình thành, ngôi thánh đường không chỉ là trung tâm đời sống đức tin mà còn trở thành điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc.

Công trình kiến trúc nổi bật giữa miền quê lúa

Xã Tây Tiền Hải vốn được biết đến với những cánh đồng lúa trải dài, làng quê bình dị và vùng biển mang vẻ đẹp hoang sơ. Trong không gian ấy, Nhà thờ Bác Trạch hiện lên như một công trình đặc biệt, tạo nên điểm nhấn ấn tượng giữa cảnh quan nông thôn thanh bình.

Từ xa, ngôi thánh đường gây ấn tượng bởi dáng vẻ bề thế với những ngọn tháp vươn cao lên bầu trời. Công trình có chiều dài gần 93m, rộng khoảng 32m, tháp chuông cao hơn 60m, thuộc nhóm những nhà thờ có quy mô lớn ở Việt Nam.

Nhà thờ đầu tiên tại Bác Trạch được xây dựng vào năm 1735, ban đầu còn khá thô sơ. Đến năm 1770, công trình được xây dựng lại và mở rộng trong bối cảnh số lượng giáo dân ngày càng tăng. Khi đó, Bác Trạch trở thành một trong những giáo xứ lớn của Giáo phận Thái Bình.

Trải qua nhiều thế hệ, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo ngày càng lớn, công trình cũ không còn đáp ứng được yêu cầu. Năm 2006, dưới thời cha xứ Augustinô Nguyễn Quang Huy, Nhà thờ Bác Trạch được khởi công xây dựng lại. Sau nhiều năm thi công, đến năm 2013, công trình cơ bản hoàn thiện và mang diện mạo như ngày nay.

Dấu ấn Gothic và những nét kiến trúc phương Tây

Điểm nổi bật nhất của Nhà thờ Bác Trạch là phong cách kiến trúc Gothic châu Âu. (Ảnh: Khánh Vân/Vietnam+)

Điểm nổi bật nhất của Nhà thờ Bác Trạch là phong cách kiến trúc Gothic châu Âu. Những đường nét vươn cao, mái vòm nhọn, hệ thống cột trụ lớn cùng các ô cửa kính màu tạo nên vẻ đẹp vừa uy nghi vừa thanh thoát.

Bên cạnh Gothic, công trình còn kết hợp những chi tiết mang ảnh hưởng Baroque và kiến trúc Hy Lạp cổ điển. Các yếu tố này được bố trí hài hòa dọc hai bên sườn và trong tổng thể công trình, tạo nên nét riêng so với nhiều nhà thờ khác trong khu vực.

Màu sắc cũng là một điểm đáng chú ý. Những chi tiết trang trí bên trong nổi bật với sắc vàng, trong khi ngoại thất sử dụng gam xanh, kết hợp cùng hệ thống hoa văn, họa tiết được thực hiện cầu kỳ. Sự phối hợp ấy tạo nên một diện mạo vừa nổi bật, vừa trang nghiêm.

Mặt tiền nhà thờ được thiết kế bề thế, với các mảng kiến trúc vươn cao và nhiều chi tiết trang trí tinh xảo. Hệ thống cửa kính màu không chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp cho công trình mà còn mang giá trị nghệ thuật, kể lại những câu chuyện gắn với đời sống đức tin.

Không gian nội thất công phu, giàu tính nghệ thuật

Bước qua cánh cửa lớn, du khách dễ dàng ấn tượng trước không gian rộng lớn bên trong nhà thờ. Ánh sáng xuyên qua những ô kính màu tạo nên những mảng màu lung linh trên nền và các khu vực nội thất, khiến không gian càng trở nên trang nghiêm và huyền ảo.

Nhà thờ có gần 100 bức tượng và phù điêu cùng hàng trăm bức tranh kính. Những tác phẩm được bố trí ở nhiều vị trí, từ các gian cung thánh, tường, cột cho đến khu vực mái vòm, tạo nên một tổng thể nghệ thuật phong phú.

Các hàng cột lớn nâng đỡ mái vòm cao, tạo cảm giác không gian được mở rộng theo chiều cao. Trên tường và vòm trần là hệ thống hoa văn, phù điêu và các chi tiết trang trí được chế tác tỉ mỉ. Mỗi khu vực lại mang một dấu ấn riêng nhưng vẫn hòa hợp trong tổng thể kiến trúc chung.

Không gian nội thất công phu, giàu tính nghệ thuật bên trong nhà thờ Bác Trạch. (Ảnh: Khánh Vân/Vietnam+)

Đặc biệt, phần mái vòm phía trên được trang trí công phu. Khi ngước nhìn lên, những họa tiết được chăm chút trên vòm trần cùng hệ thống đèn và ánh sáng khiến không gian bên trong gợi liên tưởng đến những cung điện, thánh đường phương Tây.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, Nhà thờ Bác Trạch còn sở hữu nhiều chi tiết mang giá trị kỹ thuật và mỹ thuật. Từ bàn thờ chính, cung thánh, hệ thống đèn trang trí cho đến từng đường nét hoa văn đều được đầu tư công phu.

Tháp chuông là một trong những điểm nhấn nổi bật của công trình. Tháp có 6 quả chuông với kích cỡ khác nhau, trong đó quả lớn nhất nặng hơn 3 tấn. Phía trước nhà thờ còn có một chiếc đồng hồ lớn với đường kính khoảng 4 m, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng cho ngôi thánh.

Từ trung tâm đức tin đến điểm đến văn hóa

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và kiến trúc, Nhà thờ Bác Trạch còn là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng giáo dân nơi đây.

Qua nhiều thế hệ, ngôi thánh đường trở thành nơi cử hành các nghi lễ tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng và gắn kết giáo dân. Vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh hay các lễ kính, khuôn viên nhà thờ quy tụ đông đảo giáo dân và du khách từ nhiều nơi.

Giá trị của Nhà thờ Bác Trạch vì thế không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở sức mạnh cộng đồng. Công trình là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của nhiều thế hệ giáo dân, chứa đựng tình cảm dành cho quê hương và giáo xứ.

Ngày nay, Nhà thờ Bác Trạch đã trở thành điểm đến văn hóa, du lịch được nhiều người tìm đến. Du khách có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo, tìm hiểu lịch sử giáo xứ và cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của vùng quê ven biển.

Giữa những cánh đồng xanh và không gian làng quê yên ả, ngôi thánh đường với những tháp cao, mái vòm và cửa kính màu tạo nên một hình ảnh đặc biệt - một “góc trời Âu” mang dấu ấn riêng giữa miền quê Việt Nam./.

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