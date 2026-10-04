'Anh trai vượt ngàn chông gai' gây xúc động khi kể về tình người trong bão lũ

Sau đêm Chung kết “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tối 3/10, Liên minh Kỳ Tích gồm Thanh Duy, Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), Đinh Mạnh Ninh, Cheng và 14 Casper mang đến tiết mục “Em tôi” với câu chuyện xúc động, lấy nước mắt khán giả.

Sự chuyển đổi này đưa một bản tình ca ra đời từ nhiều năm trước đến gần hơn với những vấn đề mang tính cộng đồng trong đời sống đương đại, đồng thời giữ lại tinh thần cốt lõi của ca khúc: Nỗi nhớ dành cho một người ở xa và những cuộc chia ly nằm ngoài lựa chọn của con người.

Trong phiên bản mới, những người anh đang làm nhiệm vụ nhận tin quê nhà xảy ra bão lũ. Người em ở quê tham gia cứu giúp những người bị dòng nước cuốn trôi. Khi nghe tin từ quê nhà, những người anh đối diện với nỗi lo lắng, đau đớn và hồi tưởng về hình ảnh người em đang chơi vơi giữa dòng nước xiết.

Tiết mục không chỉ tái hiện nỗi đau và sự tàn khốc của bão lũ, mà còn thắp sáng vẻ đẹp của sự quật cường, tình đồng bào và hy vọng tái sinh." (Ảnh: NSX)

Hình ảnh các thành viên nhà Kỳ Tích khoác trên mình bộ quân phục cũng khiến người xem nhớ đến những người chiến sỹ đã cùng người dân tham gia cứu hộ, hỗ trợ nhau vượt qua bao mùa mưa lũ. Những hình ảnh này tạo nên một lớp nghĩa rộng hơn cho ca khúc.

Dù vậy, cảm xúc của tiết mục không chỉ đến từ nỗi đau mất mát. Ở phía sau đó còn là sự tri ân. Đặc biệt, hình ảnh những cành hoa hướng dương vươn lên ở cuối tiết mục tạo nên sự chuyển biến về ý nghĩa. Sau những hình ảnh gợi nhắc đến bão lũ và mất mát là biểu tượng của sự sống tiếp tục phát triển.

Sau những hình ảnh gợi nhắc đến bão lũ và mất mát là biểu tượng của sự sống tiếp tục phát triển. (Ảnh: NSX)

Sau phần trình diễn, nhiều anh tài và khán giả có mặt tại chương trình đã rơi nước mắt. Phản ứng này cho thấy câu chuyện của tiết mục đã tạo được sự đồng cảm, đặc biệt khi bão lũ vẫn là vấn đề thường xuyên đặt ra những thử thách đối với cộng đồng.

Ngay sau khi lên sóng truyền hình và nền tảng số, tiết mục “Em tôi” do Liên minh Kỳ Tích thể hiện nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng loạt bài viết và bình luận từ cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động trước một sân khấu được nhận xét là giàu cảm xúc, từ giai điệu, ca từ đến cách dàn dựng.

Những phản hồi đầy cảm xúc này cũng góp phần cho thấy sức lan tỏa của “Em tôi” sau khi lên sóng. Tiết mục không hề khép lại khi sân khấu kết thúc, mà tiếp tục sống và hiện diện trong ký ức và sự đồng cảm của người xem./.

Nhiều khán giả thừa nhận đã không thể kìm được nước mắt khi theo dõi tiết mục.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Case study" cho tương lai ngành biểu diễn nội địa “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần mà đang mở ra một hướng đi mới cho công nghệ biểu diễn tại Việt Nam.

Sau hai vòng đấu, Liên minh Khải Hoàn đang sở hữu bốn vị trí trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, trong khi Liên minh Kỳ Tích có hai vị trí. Hành trình tìm kiếm những gương mặt tiếp theo của Gia tộc Anh Tài Toàn Năng sẽ tiếp tục được mang đến trên sân khấu Phần 2 của đêm Chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026."