Giải nhất giải thưởng sách khoa học, công nghệ 2026 gọi tên Sách Đỏ Việt Nam

Bộ Sách Đỏ Việt Nam là kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học từ nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước, tổng hợp và cập nhật những kết quả nghiên cứu về các loài sinh vật bị đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam… Bộ sách đạt Giải Nhất giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

10 tác phẩm sách khoa học công nghệ xuất sắc

Nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; đồng thời ghi nhận đóng góp của các tác giả, nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản.

Giải thưởng được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW" đến năm 2030.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; ghi nhận đóng góp của các tác giả và những người làm công tác xuất bản; đồng thời góp phần đưa tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến gần hơn với bạn đọc và đời sống xã hội.

Thông qua việc lựa chọn và tôn vinh các tác phẩm có chất lượng, Giải thưởng góp phần phổ biến tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; đồng thời khuyến khích đội ngũ tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và các đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng đã thu hút 329 tác phẩm tham dự của trên 40 Nhà xuất bản, các tổ chức và các đối tác liên kết gửi tham dự giải. Các tác phẩm được xem xét, đánh giá trên cơ sở giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản.

Giải thưởng có 22 giải, gồm 11 giải dành cho sách in và 11 giải dành cho sách điện tử, nhưng dựa trên chất lượng, giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và chất lượng xuất bản của từng tác phẩm, Hội đồng đã chấm chọn và trao giải 10 tác phẩm (gồm 9 tác phẩm sách in và 1 tác phẩm sách điện tử).

Giải Nhất được trao cho bộ Sách Đỏ Việt Nam gồm hai tập: Tập 1 - Động vật, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường chủ biên; Tập 2 - Thực vật và nấm, giáo sư, tiến sỹ Trần Thế Bách, Tiến sỹ Nguyễn Thế Cường, Tiến sỹ Đỗ Văn Hải và Tiến sỹ Bùi Hồng Quang đồng chủ biên.

Tôn vinh tri thức - Thúc đẩy sáng tạo

Các tác phẩm được trao giải năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế, khoa học xã hội đến kỹ năng số và chuyển đổi số. Sự đa dạng về lĩnh vực và loại hình xuất bản cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của sách trong việc kết nối tri thức khoa học với thực tiễn, phổ biến kết quả nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong xã hội.

Mỗi tác phẩm được tôn vinh là sự ghi nhận đối với công sức, trí tuệ và tinh thần sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả và những người làm công tác xuất bản; đồng thời góp phần đưa những tri thức có giá trị đến gần hơn với bạn đọc

Giải thưởng hướng tới khuyến khích các tác giả, nhà khoa học, chuyên gia và các đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có chất lượng, giá trị khoa học và khả năng ứng dụng; thúc đẩy phát triển sách khoa học, công nghệ và xuất bản số; qua đó góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua Giải thưởng, sự kết nối giữa nghiên cứu - xuất bản- phổ biến tri thức tiếp tục được tăng cường, góp phần hình thành một hoạt động có uy tín trong lĩnh vực xuất bản sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

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