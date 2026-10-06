Hoa hậu Việt Nam 2026: Top 53 lộ diện từ những ngày không son phấn

23h30, phòng tập vẫn còn sáng đèn. 53 cô gái của Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện trong trang phục đời thường, gương mặt để mộc sau một ngày dài. Với ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn, đó lại là lúc vẻ đẹp tự nhiên của các thí sinh được nhìn thấy rõ nhất.

Gần hai tháng trong nhà chung, các cô gái không chỉ học cách bước đi trên sân khấu. Họ đi qua nhiều vùng đất, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, gặp gỡ cộng đồng và cùng nhau thực hiện những dự án hướng đến trẻ em ở vùng khó khăn. Những trải nghiệm ấy dần trở thành một phần của hành trình mà mỗi thí sinh mang theo trước vòng Chung khảo.

Ngày 10/10, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Hải Phòng cho đêm thi quyết định.

Khi vẻ đẹp được “soi” từ những ngày không son phấn

Tại cuộc họp báo sáng nay (ngày 6/10), ông Lê Xuân Sơn chia sẻ một chi tiết khiến cách nhìn về vòng Chung khảo cuộc thi năm nay trở nên khác biệt. Theo ông, trước thềm cuộc thi, các thí sinh luyện tập đến 23h30, để mặt mộc và mặc trang phục đời thường.

Ông cho biết: “Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải. Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn.”

Đại diện ban tổ chức cho hay Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng. (Ảnh: BTC)

Để có được những “dữ kiện” ấy, 53 cô gái đã trải qua gần hai tháng sống và sinh hoạt cùng nhau. Bên cạnh những buổi tập catwalk, các thí sinh được đào tạo về phong thái, giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện, ca hát, thể lực và kỹ năng trước máy quay.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi không chỉ đặt thí sinh vào những tình huống để thể hiện cá nhân. Tại Tả Lèng, Lai Châu, 53 cô gái được chia thành các nhóm, cùng tìm hiểu nhu cầu thực tế, xây dựng ý tưởng, thuyết trình rồi trực tiếp triển khai các dự án cộng đồng tại trường học. Cách làm này giúp ban tổ chức quan sát rõ hơn khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và cách mỗi người ứng xử khi làm việc cùng tập thể.

Hành trình văn hóa cũng được mở rộng qua Chuyến tàu Độc lập, những trải nghiệm về văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, nghe và thực hành quan họ, tìm hiểu các giá trị di sản, nghệ thuật. Các chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên đưa thí sinh đến gần hơn với những câu chuyện lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa ở từng vùng đất.

Trong số 53 thí sinh có nhiều người đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong nước và quốc tế, ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường, ngoại ngữ. Một số có thành tích học tập tốt, học song ngành hoặc sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Bởi vậy, “Trí tuệ” trong cuộc thi năm nay không chỉ nằm ở bảng thành tích. Thí sinh được đặt vào những bài thuyết trình, phần trình bày dự án, hỏi đáp và các tình huống cần xử lý trực tiếp để bộc lộ quan điểm, khả năng lập luận và cách phản ứng trước vấn đề.

Chạm tới vương miện từ những điều gần gũi

Nếu nhan sắc là điều khán giả dễ dàng nhìn thấy trên sân khấu, “Cống hiến” lại được đặt vào những hành động diễn ra trước khi thí sinh bước dưới ánh đèn. Khi định hình các trụ cột, giá trị cốt lõi, ban tổ chức luôn kết hợp nhiều tiêu chí, trong đó “Cống hiến” là tiêu chí được đánh giá cao. Các yếu tố nhan sắc, trí tuệ, văn hóa cần sự cống hiến để phục vụ cho cộng đồng.

Trụ cột Cống hiến biểu hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, không phải làm những việc to tát mà đến từ những điều quanh cuộc sống. Sau Sơ khảo, 53 thí sinh có phẩm chất tốt về tính cống hiến tham gia lớp học thiện nguyện, đến vùng sâu vùng xa trang bị kiến thức cho trẻ em. Qua đó, ban tổ chức cảm nhận được tính cống hiến từ những hoạt động đó. Bốn trụ cột đều quan trọng, tạo ra giá trị cốt lõi của cuộc thi.

Từ trước đến nay, đây là cuộc thi thí sinh được đặt chân đến nhiều vùng đất, nhiều miền văn hóa nhất, từ Thành phố Hồ Chí Minh năng động đến miền Kinh Bắc giàu truyền thống, Lai Châu nơi địa đầu Tổ quốc.

Đây là cơ hội với 53 thí sinh, là trải nghiệm quý báu để các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người mỗi miền đất, làm giàu thêm vốn sống, tri thức. Bốn trụ cột là quá trình các bạn tự mài giũa, hoàn thiện bản thân sau mỗi chuyến đi.

“Chúng tôi cũng tạo ra cơ hội cho các bạn để khi bước vào vòng Chung kết, đây sẽ là những nền tảng quan trọng để các bạn phát triển những hoạt động mới, những ý tưởng mới. Qua đó, các bạn có thể thể hiện được lòng nhân ái, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước và những vùng mà các bạn mong muốn hướng tới,” Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định.

Đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh. (Ảnh: BTC)

Với Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm, hơn một năm sau ngày đăng quang, thay đổi lớn nhất không nằm ở ngoại hình hay những kỹ năng xuất hiện trước công chúng, mà ở cách cô nhìn về bản thân.

Từ một chữ “tôi,” cô dần nghĩ nhiều hơn về “chúng ta”, đặt cộng đồng và tập thể lên trước những mục tiêu riêng. Danh hiệu cũng đưa cô đến nhiều vùng đất, gặp những người truyền cảm hứng, hiểu thêm về văn hóa, con người và những câu chuyện đời sống mà trước đó cô chưa có cơ hội tiếp xúc.

Qua những hoạt động cộng đồng, cô nhận ra niềm vui của việc cho đi và đóng góp đôi khi lớn hơn cảm giác đạt được một mục tiêu cho riêng mình. Với các thí sinh chuẩn bị bước vào vòng tiếp theo, Hà Trúc Linh mong họ giữ tâm thế sẵn sàng đóng góp, thay vì chỉ chờ đợi một kết quả.

Cùng với quá trình rèn luyện, câu chuyện về vẻ đẹp truyền thống và hiện đại cũng được đặt lại theo một cách cởi mở hơn. Đại diện ban tổ chức cho rằng công chúng đôi khi mặc định Hoa hậu Việt Nam thiên về vẻ đẹp truyền thống, nhưng nhìn vào những gương mặt từng đăng quang như Mai Phương Thúy, Thanh Thủy hay Đỗ Hà, có thể thấy yếu tố hiện đại luôn hiện diện.

Ngay cả Hà Trúc Linh, dù mang nét đẹp được nhận xét là gần với hình mẫu truyền thống, vẫn có những nét hiện đại riêng. Ở vòng Chung khảo toàn quốc, yếu tố ấy sẽ tiếp tục được thể hiện qua sân khấu ngoài trời.

Không gian sân khấu bên biển được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và bung nở. Những đường cong được sử dụng để làm mềm các cấu trúc kỹ thuật, đồng thời gợi liên tưởng đến vẻ đẹp nữ tính nhưng không thiếu sức mạnh nội tại của người phụ nữ Việt Nam.

53 thí sinh đã có quá trình tập luyện riêng cho từng phần trình diễn. Đường catwalk, cách chuyển hướng, đội hình và chuyển động được xây dựng phù hợp với từng nội dung. Với áo dài, có tới bảy ý tưởng trình diễn khác nhau; với áo tắm và dạ hội, trọng tâm được đặt vào khả năng làm chủ hình thể và sân khấu.

Đến thời điểm này, 53 cô gái đã đi qua phần lớn những trải nghiệm mà cuộc thi đặt ra. Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Hải Phòng. Sau đêm thi, dự kiến khoảng 25 thí sinh được lựa chọn vào vòng Chung kết./.

Thành viên Ban Giám khảo gồm: nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật Điện ảnh Quân đội Nhân dân; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; đạo diễn - nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC - Biên tập viên Trần Ngọc; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.