'Căn nhà không mái che': Minh Huyền, Duy Hưng vào vai với tạo hình khác lạ

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ra mắt dự án phim truyền hình mới mang tên “Căn nhà không mái che” của hai đạo diễn Bùi Tiến Huy, Phạm Gia Phương.

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, “Căn nhà không mái che” mang tới câu chuyện của những con người lao động nhỏ bé, ngày ngày vật lộn với cơm áo, nợ nần và những lo toan đời thường. Ở đó, những người cha, người mẹ luôn đặt sự bình an và tương lai của con cái lên trước hạnh phúc riêng, chỉ mong dựng cho con một "mái che" đủ vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống.

Chuyện phim xoay quanh hai gia đình Hạnh (Minh Huyền) và Toản (Duy Hưng). Hạnh là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con là Thơ và Khang trong một gia đình luôn chất chứa những bất an. Toản - người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe - cũng bươn chải nuôi hai con là Triết và Mai, chỉ mong tìm được một chốn ổn định để các con yên ấm lớn lên.

Đoàn làm phim ra mắt báo chí. (Ảnh: VTV)

Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng chung một mái nhà chưa chắc đã là người một nhà. Những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, va chạm giữa người lớn cùng sự cảnh giác, chảnh chọe của lũ trẻ liên tiếp tạo nên những tình huống vừa đời thường, hài hước, vừa nhiều giằng xé. Qua mỗi va vấp, họ dần có cơ hội nhìn thấy phía sau vẻ ngoài của người kia là những nỗi lo, tổn thương và khát khao rất giống mình.

Trước đây, khán giả đã quen thuộc hình ảnh Minh Huyền với thần thái sang chảnh, giàu có, nữ quyền trong những phim đô thị. Đây là lần đầu, cô vào một vai người đàn bà lam lũ, cam chịu, bị chồng bạo hành lấy bối cảnh nông thôn.

Chia sẻ với báo chí, Minh Huyền cho hay cô rất đắn đo vì chưa từng đảm nhận dạng vai này trước đây. Cô không ngại khó khăn, vất vả, chỉ sợ kịch bản không phù hợp hoặc không đủ cảm xúc. Song khi nhận 15 tập kịch bản đầu tiên, Minh Huyền đã đọc một lèo đến tận đêm vì kịch bản quá cuốn hút.

Về tạo hình vết bớt gây chú ý trên mặt, lúc định trang ban đầu, đạo diễn nhận xét Huyền Lizzie "vẫn xinh quá, không hợp nhân vật."

Minh Huyền chia sẻ về vai diễn trong phim. (Ảnh: VTV)

Ban đầu cô "không chịu vì nhân vật quá khổ và quá xấu rồi." Tuy nhiên sau khi đạo diễn nói "em phải làm cho khán giả của mình ồ lên rằng đây không phải là Huyền mà mọi người biết," thì cô đồng ý.

Theo nữ diễn viên, vết bớt bẩm sinh này sẽ theo nhân vật từ đầu đến cuối phim. Vẻ đẹp tâm hồn, tính cách và cảm xúc của nhân vật mới là điều quyết định, nên vết bớt không làm nhân vật bị xấu đi.

Ngoài Minh Huyền, Duy Hưng, phim có sự tham gia của nhiều diễn viên khác: Thu Hà, Minh Xỉu, Cao Phú Quý, Khánh An, Nam Việt, Sơn Tùng, Doãn Quốc Đam.../.

Chiếu 1.000 tựa phim Việt chọn lọc trên sóng truyền hình Hà Nội Loạt phim Việt đặc sắc, chuyện hậu trường, các sự kiện điện ảnh lớn trong và ngoài nước sẽ được quảng bá rộng khắp qua đa nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội từ nay đến 2030.