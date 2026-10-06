Cuộc thi viết "Hà Nội và Tôi": Ghi lại những biến chuyển của Thủ đô hiện đại

Tác phẩm “Yêu một Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (bút danh Mộc Nhiên, Thái Nguyên) đoạt giải Nhất Cuộc thi viết “Hà Nội và Tôi” lần thứ II, do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức.

Lễ trao giải diễn ra ngày 6/10, tại Phố sách Hà Nội, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Được phát động từ tháng 10/2024, cuộc thi đã nhận được gần 300 bài dự thi, của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức, bên cạnh những cây bút chuyên nghiệp là các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu…, cuộc thi năm nay ghi nhận sự tham gia tích cực của đông đảo tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là những cây bút trẻ.

Với chủ đề “Hà Nội: Chuyện làng-Chuyện phố,” cuộc thi ghi nhận nhiều câu chuyện, ký ức về làng, phố Hà Nội xưa và nay, từ lịch sử, văn hóa, di sản, phong tục, nghề truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật đến nếp sống, cách ứng xử của người Hà Nội; phản ánh những biến chuyển của Hà Nội trong đời sống đương đại.

Nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức. (Ảnh: Đình Thế)

Nhiều tác giả tìm về Hà Nội qua ký ức về một con phố, ngôi nhà, khu tập thể, hàng cây, gánh hàng rong, món ăn hay một kỷ niệm riêng. Khá nhiều tác phẩm chọn cách tiếp cận về phố, về làng qua ẩm thực và nếp sinh hoạt đời thường. Có tác giả tìm đến các di tích, danh thắng và địa chỉ lịch sử, văn hóa để nhận diện những lớp văn hóa đã bồi đắp nên Hà Nội hôm nay.

Cùng với chuyện phố, mảng viết về làng đem đến những lát cắt phong phú về không gian văn hóa ngoại thành Hà Nội. Đáng chú ý, một số tác phẩm chọn con người làm điểm tựa để kể chuyện Hà Nội. Bên cạnh những hồi ức về Hà Nội đã qua, nhiều tác phẩm hướng tới diện mạo Thủ đô đương đại với những trăn trở và kỳ vọng về tương lai.

“Qua các tác phẩm dự thi, có thể thấy Hà Nội vẫn là một đề tài hấp dẫn các tác giả. Nhiều tác giả đã cố gắng bứt khỏi những lối mòn, chọn cách tiếp cận riêng với những góc nhìn hết sức thú vị,” nhà báo Vương Minh Huệ khẳng định.

Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. (Ảnh: Đình Thế)

Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho rằng điều đáng trân trọng của cuộc thi này là tình yêu đối với Hà Nội đã vượt ra ngoài phạm vi địa giới của Thủ đô khi có các tác giả đến từ nhiều địa phương trên cả nước tham dự. Điều đó tạo nên một bức tranh tổng hòa rất đẹp về Hà Nội - một Hà Nội không chỉ hiện hữu trong đời sống của những người đang sống tại Thủ đô, mà còn hiện diện trong ký ức, tình cảm và sự quan tâm của những người đã từng đến, từng gắn bó, từng yêu mến Hà Nội, dù hôm nay họ đang ở bất cứ miền đất nào.

“Mỗi tác giả mang đến một Hà Nội của riêng mình. Nhưng khi những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau, chúng ta lại nhận ra một Hà Nội rộng lớn hơn – Hà Nội trong tình yêu của cộng đồng, trong ký ức của nhiều thế hệ và trong cảm nhận của người Việt Nam ở nhiều miền đất nước. Đó chính là sức lan tỏa đáng quý của cuộc thi và cũng là một biểu hiện sinh động của sức sống văn hóa Hà Nội,” Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm bày tỏ.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích và giải phụ cho 10 tác phẩm có lượt người xem cao của quý, năm.

Nhân dịp này, Tạp chí Người Hà Nội phát động cuộc thi viết “Hà Nội và Tôi” lần thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng.” Ban tổ chức dự kiến sẽ tập hợp, tuyển chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo của 3 mùa giải để xuất bản thành sách, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2029)./.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái: Biến tình yêu Hà Nội thành nỗ lực phát triển Thủ đô Mùa giải thứ 19 vượt qua khuôn khổ của một giải thưởng văn hóa thông thường, trở thành lăng kính phản ánh sinh động quá trình hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào đời sống thực tiễn.