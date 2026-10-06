Khơi dậy khát vọng sáng tạo, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Bước vào giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã chính thức đề ra phương hướng hoạt động tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Với tinh thần phát huy sức mạnh nội sinh văn hóa, Hội tập trung triển khai các mục tiêu dài hạn và giải pháp đột phá nhằm khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật các dân tộc trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam .

Khơi dậy khát vọng sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: "Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền, phát huy trong đời sống đương đại; qua đó bồi đắp nền tảng tinh thần, củng cố sự gắn bó cộng đồng và góp phần xây dựng, phát triển đất nước."

Theo đó, nhiệm kỳ VII của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (2026 – 2031) được xác định là giai đoạn then chốt trong việc phát huy sức mạnh văn hóa, đóng góp vào sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi . Hội tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh, là ngôi nhà chung đoàn kết, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân tộc thiểu số trên cả nước vững vàng về tư tưởng chính trị, nhiệt huyết với nghề và giàu lòng yêu nước .

Hội xác định phương hướng xuyên suốt là đẩy mạnh công tác sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu và quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị cao về cả tư tưởng lẫn nghệ thuật . Trong đó, đặc biệt khuyến khích các đề tài phản ánh lịch sử cách mạng, đề tài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc, cùng những đổi thay sinh động trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các bản, làng, phum, sóc .

Bên cạnh đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ mới là bảo tồn, phát triển tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số . Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, coi đây là gốc rễ để nuôi dưỡng tâm hồn và văn hóa dân tộc . Đồng thời, các di sản văn hóa phi vật thể, văn học dân gian sẽ tiếp tục được sưu tầm, dịch thuật và phổ biến rộng rãi, kết hợp gắn kết với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa tại địa phương .

Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đột phá chuyển đổi số, hướng mạnh về cơ sở và bồi dưỡng thế hệ trẻ

Để hiện thực hóa các định hướng chiến lược đề ra, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam chủ động triển khai chuỗi giải pháp mang tính đột phá về tổ chức và phương thức hoạt động .

Theo Tiến sỹ Phú Văn Hẳn, phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, trước hết, Hội sẽ tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng hoạt động và sớm ổn định tổ chức các chi hội sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính . Đáng chú ý, Hội nghiên cứu thành lập "Trung tâm bồi dưỡng văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số" nhằm chủ động phát hiện, đào tạo và tạo nguồn kế cận cho lực lượng sáng tác trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới .

Bên cạnh đó, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong mọi mặt công tác hội. Hội sẽ tập trung số hóa tư liệu, tác phẩm, công trình nghiên cứu quý hiếm để lưu giữ và quảng bá rộng rãi trên không gian mạng . Xây dựng Đề án chuyển đổi số cho Tạp chí Văn hóa các dân tộc và đổi mới hình thức truyền thông trên các nền tảng số sẽ giúp các tác phẩm nghệ thuật dễ dàng tiếp cận với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ .

Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ VII (2026 – 2031) ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Song song đó, Hội quyết tâm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và cộng đồng - cái nôi văn hóa được sinh ra, giữ gìn và trao truyền . Bằng việc phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và địa phương, Hội sẽ tăng cường tổ chức các trại sáng tác, chuyến đi thực tế chuyên sâu và các đợt giao lưu nghệ thuật tại bản làng . Phương thức này không chỉ giúp văn nghệ sĩ thâm nhập sâu vào thực tiễn đời sống mà còn tạo môi trường để đồng bào vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia sáng tạo văn hóa .

Hội tích cực đề xuất với Đảng và Nhà nước các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực cho văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số . Trong đó bao gồm việc triển khai giai đoạn II Đề án bảo tồn giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật, đưa các tác phẩm xuất sắc vào chương trình giảng dạy trong nhà trường, và hỗ trợ nguồn lực đào tạo đặc thù cho con em các dân tộc .

Bước vào nhiệm kỳ VII, với tinh thần "Đoàn kết - Bản sắc - Đổi mới - Phát triển," Tiến sỹ Phú Văn Hẳn cho hay Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam quyết tâm tạo nên bước ngoặt mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Việt Nam đã có những đóng góp liên tục vào chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu Trưởng Đại diện UNESCO cho rằng việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực phản ánh bước chuyển biến rộng lớn hơn trong vai trò của Việt Nam tại UNESCO.