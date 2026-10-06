Khơi dậy khát vọng sáng tạo, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Bước vào giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã chính thức đề ra phương hướng hoạt động tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Với tinh thần phát huy sức mạnh nội sinh văn hóa, Hội tập trung triển khai các mục tiêu dài hạn và giải pháp đột phá nhằm khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật các dân tộc trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam
Khơi dậy khát vọng sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: "Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà quan trọng hơn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền, phát huy trong đời sống đương đại; qua đó bồi đắp nền tảng tinh thần, củng cố sự gắn bó cộng đồng và góp phần xây dựng, phát triển đất nước."
Theo đó, nhiệm kỳ VII của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (2026 – 2031) được xác định là giai đoạn then chốt trong việc phát huy sức mạnh văn hóa, đóng góp vào sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Hội xác định phương hướng xuyên suốt là đẩy mạnh công tác sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu và quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị cao về cả tư tưởng lẫn nghệ thuật
Bên cạnh đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ mới là bảo tồn, phát triển tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số
Đột phá chuyển đổi số, hướng mạnh về cơ sở và bồi dưỡng thế hệ trẻ
Để hiện thực hóa các định hướng chiến lược đề ra, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam chủ động triển khai chuỗi giải pháp mang tính đột phá về tổ chức và phương thức hoạt động
Theo Tiến sỹ Phú Văn Hẳn, phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, trước hết, Hội sẽ tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng hoạt động và sớm ổn định tổ chức các chi hội sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính
Bên cạnh đó, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong mọi mặt công tác hội. Hội sẽ tập trung số hóa tư liệu, tác phẩm, công trình nghiên cứu quý hiếm để lưu giữ và quảng bá rộng rãi trên không gian mạng
Song song đó, Hội quyết tâm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và cộng đồng - cái nôi văn hóa được sinh ra, giữ gìn và trao truyền
Hội tích cực đề xuất với Đảng và Nhà nước các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực cho văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số
Bước vào nhiệm kỳ VII, với tinh thần "Đoàn kết - Bản sắc - Đổi mới - Phát triển," Tiến sỹ Phú Văn Hẳn cho hay Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam quyết tâm tạo nên bước ngoặt mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.
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