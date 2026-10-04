“Nhịp sống bình yên”: Khúc tri ân những người đi ngược chiều ngọn lửa

Ngày 4/10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an Thành phố và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 – 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an Thành phố, Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố cùng đông đảo quý vị đại biểu, khách mời và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang; tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của Nhân dân; đồng thời giáo dục trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ hôm nay”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; trân trọng tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và đánh giá cao Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố cùng các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình có ý nghĩa này.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với tư tưởng xuyên suốt “Bình yên không tự nhiên mà có”, chương trình không đặt người chiến sĩ ở vị trí những “người hùng” xa cách, mà đưa họ trở về với vẻ đẹp đời thường: những người lính có gia đình, có tình yêu, có mất mát, nhưng khi Nhân dân cần thì sẵn sàng bước vào nơi người khác phải tìm đường thoát ra.

Kịch bản chương trình được xây dựng theo phong cách hiện đại, điện ảnh và giàu cảm xúc, kết hợp giữa phim tài liệu, phóng sự nhân vật, âm nhạc, múa, hoạt cảnh, visual/LED và lời dẫn để tạo thành một dòng chảy liên tục. Các chuyển tiếp được xử lý mềm mại, giúp hình ảnh từ màn hình có thể tiếp nối bằng con người thật trên sân khấu, câu chuyện từ đời sống đi vào âm nhạc, từ ký ức chuyển sang hiện tại. Qua đó, khán giả không có cảm giác đang xem những tiết mục rời rạc mà đang đi qua một tác phẩm sân khấu – điện ảnh có cấu trúc và mạch cảm xúc thống nhất.

Tiết mục nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tái hiện những chặng đường cống hiến, hy sinh của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ chiều dài 65 năm truyền thống, chương trình đã đưa khán giả đến với những số phận và câu chuyện cụ thể: người lính trong lửa, người làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, những con người bình dị góp sức cứu người, những lực lượng và đơn vị cùng xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân, cùng những người vợ, người mẹ và gia đình đứng phía sau người chiến sĩ.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” đã để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả. Điều đọng lại sau cùng không chỉ là những con số hay thành tích, mà là thông điệp: mỗi ánh đèn còn sáng, mỗi mái nhà còn nguyên vẹn, mỗi gia đình được đoàn tụ sau một tai nạn… đều có thể là kết quả của trách nhiệm, lòng dũng cảm và cả sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều con người.

Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận (giữa), cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Trong tình hình mới, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Lãnh đạo Công an Thành phố đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Chương trình “Nhịp sống bình yên” không chỉ là một lời tri ân, mà còn là lời nhắn gửi: Giữ bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, mà bình yên chỉ thực sự bền vững khi mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng có ý thức bảo vệ sự sống, bảo vệ cộng đồng. Trân trọng hơn sự bình yên mình đang có – và trân trọng những con người đã đi qua lửa để giữ gìn sự bình yên ấy./.