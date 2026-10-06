“Sen trong đá: Tâm sáng lòng son”: Khi sân khấu đưa lịch sử đến gần học sinh

Học sinh hào hứng giơ tay trả lời các câu hỏi đề tài lịch sử trong sự kiện. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sáng 6/10, Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội phối hợp Trường Trung học Cơ sở Ngô Sỹ Liên (phường Cửa Nam) và một số đơn vị tổ chức sự kiện "Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son."

Khán giả là các thầy giáo, cô giáo cùng hơn 600 học sinh từ trường Trung học Cơ sở Ngô Sỹ Liên và trường Tiểu học Quang Trung, được tổ chức trong khuôn viên trường Ngô Sỹ Liên.

Triển lãm "Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son" mang đến câu chuyện về những nữ tù chính trị kiên trung, bất khuất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc.



Trong buổi khai mạc ngày 6/10, nhà trường đã mang đến những tiết mục múa hát hai ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" và "Còn gì đẹp hơn," cùng hai tiểu phẩm nhằm thổi sức sống mới vào quá khứ.

Tập thể học sinh nhà trường nỗ lực truyền tải tinh thần sắt son, kiên trung của những người phụ nữ đã ghi tên mình vào lịch sử. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trên sân khấu nhà trường, các học sinh tái hiện câu chuyện về chị Võ Thị Sáu - nữ tử tù nhỏ tuổi nhất nhà tù Côn Đảo và nữ chiến sỹ Phạm Thị Vân (Phạm Thị Hoàng Ngân) - cựu tù Hỏa Lò, kiêm nhà thủ lĩnh tinh thần của phong trào cách mạng trong suốt 12 năm bị giam giữ.

Phần nhập vai diễn kịch đặc biệt thu hút sự chú ý của các khán giả nhỏ tuổi. Các em thích thú khi nhận ra bạn bè trên sân khấu, chăm chú theo dõi và lắng nghe những câu chuyện quá khứ được tái hiện trước mắt.

Em Lục Thiên Minh, học sinh lớp 9S đặc biệt ấn tượng với tấm gương của bà Nguyễn Thị Định - Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng thời là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Loạt tác phẩm sân khấu khiến những dòng tư liệu thêm sống động và truyền cảm hứng với học sinh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Dù là phụ nữ nhưng bà đã vô cùng cương quyết, can đảm và dũng cảm trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Những câu chuyện về anh hùng thời chiến là động lực để chúng em phấn đấu và phát triển trong học tập và cuộc sống ngày nay," nam học sinh chia sẻ.

Lê Minh Anh, lớp 6A, nói thấy quen thuộc nhất với tiết mục về chị Võ Thị Sáu vì đã biết câu chuyện từ trước. Gọi đây là chương trình giàu ý nghĩa, Lê Minh Anh mong muốn sẽ được tham gia các hoạt động như thế này để trải nghiệm cảm giác tự hào dân tộc trong những năm học sau đó.

"Sen trong đá" được tổ chức lần đầu tại Bảo tàng Côn Đảo tháng 5/2026 ở dạng triển lãm ảnh. Tại đây bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước đồng thời là cựu tù Côn Đảo - đã gọi những người phụ nữ Việt Nam kiên trung là những "đóa sen trong đá," luôn tỏa sáng bằng lòng dũng cảm, đức hy sinh và ý chí không khuất phục.

"Đá hôm nay không còn là xiềng xích, nhà tù, cường quyền hay bạo lực, mà là những khó khăn, thách thức trong đời sống và trong lao động, học tập, nghiên cứu, sáng tạo và xây dựng đất nước. Tôi tin rằng bằng bản lĩnh, lý tưởng và tinh thần cống hiến, mỗi người đều có thể trở thành một đóa sen của thời đại mới," Nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam kiêm Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhắc lại dấu ấn này tại trường Ngô Sỹ Liên, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trong nhiều năm qua, bảo tàng đã nỗ lực đưa các triển lãm, sự kiện và chương trình giáo dục ra khỏi không gian bảo tàng để đến nhiều địa phương, đặc biệt là đến với học sinh.

"Chúng tôi luôn tin rằng khi được kể bằng những câu chuyện, số phận và những ký ức chân thực, lịch sử không còn là điều xa xôi. Lịch sử có thể chạm tới ký ức, khơi gợi sự đồng cảm và từ đó giúp mỗi cá nhân hiểu sâu sắc hơn những giá trị mà các thế hệ trước đã gìn giữ và trao truyền," bà Nguyễn Thị Tuyết phát biểu.

Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Ngô Sỹ Liên - nhà giáo Phạm Thu Hà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Ngô Sỹ Liên coi sự kiện không chỉ là một triển lãm, mà còn là "cuộc gặp gỡ" của thế hệ trẻ với những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, tù đầy, mất mát và hy sinh, để lại thanh xuân hoặc ngã xuống trên hành trình đấu tranh vì hòa bình, nhưng tinh thần lại sống mãi với thời gian.

Nhắc nhớ các em học sinh về nhiệm vụ của mình, bà nói: "Hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, được đến trường, được học tập và tự do mơ ước. Cách đẹp nhất để tri ân không chỉ là ghi nhớ, mà là sống tử tế hơn, học tập tốt hơn, có trách nhiệm hơn và không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn của mình".

Sự kiện "Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son" hướng tới 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 (1/10 - 7/10/2026) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phát động.

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