Hưng Yên: Hai xe đầu kéo đấu đầu trực diện, hai tài xế bị thương

Ngày 5/10 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe đầu kéo trên tuyến đường nối hai cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên, khiến hai tài xế bị thương và hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 5/10, tại Km21+600 trên tuyến đường nối giữa cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (đoạn qua tổ dân phố Đặng Cầu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), xe đầu kéo mang biển kiểm soát 89H-110.XX kéo theo sơmi rơmoóc 89RM-001.XX do tài xế L.Q.K (sinh năm 1986, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, di chuyển theo hướng Hưng Yên đi Ninh Bình.

Khi đến khu vực gần ngã tư, phương tiện này bất ngờ lao qua dải phân cách giữa đường.

Xe đầu kéo 89H-110.XX đã đâm trực diện vào xe đầu kéo biển kiểm soát 90C-046.XX kéo theo sơmi rơmoóc 35RM-027.XX do tài xế Đ.K.L (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang lưu thông chiều ngược lại (hướng Ninh Bình-Hưng Yên).

Cú va chạm mạnh khiến một xe đầu kéo bị lật ngửa, văng vật liệu xuống mặt đường. Tại hiện trường, phần đầu cả hai phương tiện đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Hai tài xế L.Q.K và Đ.K.L may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, dọn dẹp hiện trường và tiến hành khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Cao Bằng: Lật xe đầu kéo trên Quốc lộ 4A khiến 3 người tử vong Xe ôtô đầu kéo khi đến Km76+350 Quốc lộ 4A, bất ngờ mất lái, dẫn đến lật xe, toàn bộ hàng hóa trên xe đè vào nhà ông Nông Thanh Tám, hậu quả làm 3 người tử vong gồm ông Tám và 2 người trên xe đầu kéo.