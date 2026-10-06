Rà soát các cầu yếu, có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do ngập lụt và lũ quét

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; sở xây dựng các tỉnh, thành phố; nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ.

Theo đó, Cục Đường bộ yêu cầu làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện, hồ đập có liên quan để phối hợp và được cung cấp thông tin kịp thời về kế hoạch, thời gian, thời điểm xả lũ (nếu có) theo quy định liên quan về công tác xả lũ, chủ động xả lũ sớm, xả dự phòng trước khi có mưa, lũ lớn xảy ra; xác định rõ đầu mối thông tin liên lạc, cơ chế chia sẻ, thông báo thông tin xả lũ, đảm bảo tiếp nhận được thông tin nhanh chóng, kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, ứng phó khi cần thiết.

Các đơn vị rà soát các đoạn đường và các cầu yếu, cầu có nguy cơ bị sạt lở, xói, hư hỏng (mố, trụ, chân khay tứ nón,…) và thường bị ảnh hưởng do nước dâng hoặc ngập khi có hoạt động xả lũ của hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn kết hợp mưa lớn kéo dài để kịp thời gia cố, sửa chữa; có phương án chi tiết khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng để phân luồng đảm bảo giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phối hợp với địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông trong phân luồng, đảm bảo giao thông.

Đối với các cầu được thiết kế và đưa vào khai thác đã lâu, kết cấu móng, trụ chưa được thi công với kết cấu như hiện nay (móng cọc bê tông cốt thép, cọc thép đóng,…) tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của cầu, đặc biệt khi nước lũ dâng, có cây trôi, dòng chảy xiết,… kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn (nếu có) để cảnh báo, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Khi có mưa bão xảy ra, các đơn vị trên tăng cường kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của các công trình vượt sông, suối (cầu, cống, đường tràn, ngầm,…) để kịp thời cảnh báo, phân luồng, phân làn, hạn chế phương tiện và người qua cầu khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Đối với các cầu có tĩnh không lớn, trụ cầu cao hoặc ở nơi có gió lớn (như: cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, cầu Tân Vũ-Lạch Huyện,…) hoặc các cầu nằm trên các sông, suối có lưu lượng nước đổ về lớn,… Cục Đường bộ yêu cầu phải thường xuyên theo dõi điều kiện khai thác do ảnh hưởng của gió, bão, mực nước để kịp thời cảnh báo hoặc có thể cấm cầu đối với một số hoặc tất cả các loại phương tiện (trừ các phương tiện ưu tiên, đang thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông) theo quy định tại quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện./.

Đề nghị 5 tỉnh thành chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 160mm.