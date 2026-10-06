Thành phố Hồ Chí Minh: Thiết bị thi công rạch Xuyên Tâm ngã đổ ra đường Bùi Hữu Nghĩa

Chiều 6/10, một thiết bị tại công trường dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trong quá trình lắp dựng đã bị gãy trục mâm và ngã đổ ra đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh). Sự việc bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), sự việc xảy ra lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/10 tại khu vực tuyến T1 lý trình Km0+350, đoạn Bùi Hữu Nghĩa thuộc gói thầu XL-01 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Thời điểm này, một máy thi công gia cố nền xi măng đất (CDM) trong quá trình đưa vào phạm vi công trình và đang tiến hành lắp dựng thì bất ngờ bị ngã đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị bị gãy trục mâm dẫn đến ngã đổ về phía đường Bùi Hữu Nghĩa, đầu thiết bị đổ vào tuyến hẻm. Sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản quanh khu vực, chỉ làm cản trở tạm thời giao thông trên tuyến đường.

Hiện nay, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đang tập trung mọi nguồn lực để phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa phương rào chắn, phân luồng giao thông và khắc phục đưa thiết bị trở lại khu vực dự án, tránh làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Dự kiến các công việc sẽ hoàn thành trước 18 giờ cùng ngày.

Theo chủ đầu tư, đây là một trong 8 dàn thiết bị khoan CDM được liên danh nhà thầu bổ sung để tăng cường đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu hoàn thành dự án; thiết bị đang trong giai đoạn lắp dựng và chưa được các bên tiến hành kiểm định tại công trình. Đối với sự cố này, chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm để tránh trường hợp tương tự xảy ra trên toàn dự án.

Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Tổng chiều dài tuyến rạch được cải tạo, xây dựng hơn 8,8 km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Gói XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn dài 2,94 km; gói XL-02 từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5 km; gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km./.

TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành cải tạo rạch Xuyên Tâm vào cuối năm 2027 Theo Ban Quản lý dự án, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp nước và viễn thông do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng của các hộ dân.

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