Cò trắng xuất hiện dày đặc trên cánh đồng ở trung tâm thành phố Huế

Hàng nghìn con cò trắng bất ngờ xuất hiện trên cánh đồng Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hiếm gặp giữa lòng đô thị.

Những đàn cò chao liệng, kiếm ăn trên đồng ruộng sau mùa gặt không chỉ tạo nên bức tranh yên bình, mà còn cho thấy giá trị của những khoảng xanh trong duy trì môi trường sống tự nhiên.

Ngày 6/10, tại cánh đồng Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế xuất hiện nhiều đàn cò trắng với hàng nghìn con, di cư về đây để tìm kiếm thức ăn và trú ngụ. Sự xuất hiện của hàng nghìn con cò trắng ở cánh đồng này là điều hiếm gặp, bởi nơi đây nằm ở trung tâm thành phố Huế. Đây cũng là thời điểm sau mùa gặt, cánh đồng yên ả đã thu hút đàn cò về tìm kiếm thức ăn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên bình dị mà cuốn hút.

Không chỉ tạo nên cảnh quan đẹp mắt, sự xuất hiện của những đàn cò còn gợi mở câu chuyện về hệ sinh thái nông nghiệp. Khi môi trường đồng ruộng còn duy trì được nguồn thức ăn tự nhiên, các loài chim có điều kiện tìm đến.

Sự hiện diện nhiều đàn cò góp phần làm cho bức tranh đô thị trở nên sinh động hơn, đồng thời cho thấy mối quan hệ giữa sản xuất nông nghiệp và môi trường tự nhiên.

Giữa những khu dân cư đang phát triển, các vùng ruộng, ao hồ, mương nước, hàng cây và bãi cỏ trở thành những không gian tự nhiên quan trọng đối với nhiều loài chim. Đàn cò về đồng vì thế không chỉ là một hình ảnh đẹp để ngắm nhìn, chụp ảnh. Đó còn là lời nhắc về giá trị của những khoảng xanh đang hiện hữu ngay trong đời sống đô thị.

Việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên, hạn chế săn bắt và xua đuổi chim trời, giữ gìn nguồn nước và không gian cây xanh là cách thiết thực để những đàn chim tiếp tục có nơi kiếm ăn, trú ngụ./.

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