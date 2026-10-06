Áo đấu khổng lồ vinh danh "vũ điệu cuối cùng" của Messi với đội tuyển Argentina

Công trình áo đấu khổng lồ có chiều dài hơn 30m, mô phỏng thiết kế của chiếc áo đặc biệt mà Messi và tuyển Argentina sẽ mặc trong trận giao hữu với Benin, kỷ niệm trận chia tay của ngôi sao 39 tuổi.

Huyền thoại Lionel Messi đã tham gia buổi tập cuối cùng với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia Argentina, trước khi chính thức nói lời chia tay với sắc áo trắng xanh ở trận giao hữu với đội tuyển châu Phi là Benin vào ngày 7/10 trên sân vận động Monumental.

Lionel Messi, 39 tuổi, đã tuyên bố giải nghệ ở đội tuyển quốc gia vào ngày 31/8 - chỉ hơn một tháng sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu 0-1 trong trận chung kết World Cup năm 2026.

Messi bước vào trận đấu cuối cùng với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và khoác áo đội tuyển Argentina nhiều nhất mọi thời đại. Anh ra sân 207 trận, ghi được 125 bàn thắng và có 68 pha kiến ​​tạo cho đồng đội lập công. Anh đã tham dự sáu kỳ World Cup, ra sân 34 trận và ghi 21 bàn thắng tại giải đấu này.

Với đội tuyển quốc gia, Messi đã giành được bốn danh hiệu: Cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America các năm 2021 và 2024, Siêu Cúp liên lục địa Finalissima năm 2022 và đỉnh cao là Cúp bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar.

Để tri ân những đóng góp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, thành phố Rosario, quê hương của Messi, đã bày tỏ sự trân trọng bằng việc dựng một chiếc áo đấu khổng lồ của đội tuyển quốc gia Argentina trước Đài tưởng niệm Quốc kỳ, như một phần trong chiến dịch của Adidas đánh dấu ngày chia tay của Messi với "Albiceleste".

Công trình được chính quyền Rosario cấp phép, có chiều dài hơn 30m và mô phỏng thiết kế của chiếc áo đặc biệt mà Messi và đội tuyển Argentina sẽ mặc trong trận giao hữu với Benin, kỷ niệm trận đấu chia tay của ngôi sao 39 tuổi.

Tác phẩm áo đấu khổng lồ của Messi bổ sung vào bộ sưu tập những công trình tri ân "số 10" tại Rosario, nơi hình ảnh của Messi được trang trí trên các bức tranh tường, không gian công cộng và nhiều góc phố khác nhau của thành phố./.

Hé lộ kế hoạch dựng tượng điêu khắc tri ân Lionel Messi tại quê nhà Argentina Chủ xưởng điêu khắc, ông Miguel Villalba lựa chọn khắc họa hình ảnh Messi trong trạng thái thi đấu, bởi ông tin rằng hình ảnh đó thể hiện tốt hơn thông điệp mà ông muốn truyền tải qua tác phẩm này.