Ngợp sắc đỏ hai trận đấu cuối cùng FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.



GBK hôm nay là điểm đến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Malaysia khi hai đội gặp nhau trong trận tranh hạng ba lúc 16h00.

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B, trong khi Malaysia đứng thứ hai bảng A; cả hai đều không giành quyền vào trận chung kết.



Không khí tại khu vực GBK đã nóng lên khi hàng chục nghìn cổ động viên đổ về sân. Cảnh sát Jakarta đã chuẩn bị phương án điều tiết giao thông và cho biết việc phân luồng có thể được triển khai tùy tình hình thực tế. Người hâm mộ được khuyến cáo sử dụng phương tiện công cộng, chủ động đến sân sớm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.



Người thân của cầu thủ Williams Minh Hoàng, hiện sinh sống tại Liverpool (Anh), đã có mặt tại Jakarta để cổ vũ cho anh cũng như cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Lee Williams, bố của cầu thủ Williams Minh Hoàng cho biết gia đình rất kỳ vọng vào một chiến thắng của đội tuyển trong trận tranh hạng Ba, đồng thời đánh giá Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao khi có nhiều cầu thủ chấn thương và một số gương mặt trẻ mới được đôn lên.

Theo ông, các cầu thủ cần thêm thời gian để gắn kết, song tương lai của bóng đá Việt Nam là rất tích cực. Ông dự đoán đây sẽ là cuộc đối đầu khó khăn khi cả hai đội đều gặp vấn đề về lực lượng, nhưng tin Việt Nam có thể giành chiến thắng 2-1, với Williams Minh Hoàng ghi bàn quyết định.



Đối với đội tuyển Indonesia, trận chung kết là cơ hội giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup ngay trên sân nhà. Với 67.000 vé đã được bán hết, sân vận động GBK được dự báo sẽ phủ kín màu đỏ trong trận chung kết tối nay, khi các cổ động viên Indonesia chờ đợi đội tuyển quốc gia lần đầu bước lên bục cao nhất của FIFA ASEAN Cup.



Ông Irwan, cổ động viên người Indonesia đi cùng cả gia đình, mang theo quốc kỳ Indonesia cho biết: “Chúng tôi đến từ Karawang, tỉnh Tây Java, để xem 2 trận bóng hôm nay, nhà tôi đến sớm vừa để tránh tắc đường, vừa để kịp xem trận tranh giải Ba vì cả nhà tôi vốn yêu quí Việt Nam. Đội bóng Việt Nam rất mạnh trong thời gian gần đây và đã được FIFA đánh giá cao, thứ hạng cũng cải thiện vị thế."

Trong trang phục đỏ truyền thống của đội tuyển Indonesia, nhiều cổ động viên mang theo cờ, khăn và các vật dụng cổ vũ, tạo nên không khí ngày hội bóng đá tại khu vực Senayan.

Lượng người dự kiến tiếp tục tăng nhanh trong ngày, đặc biệt từ chiều khi các cổ động viên bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan lúc 20h00.

Sức hút của các trận đấu khiến cho toàn bộ 67.000 vé trận chung kết tại sân vận động chính GBK đã được bán hết. Theo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), người hâm mộ Indonesia không bao giờ bỏ qua các trận đấu của đội tuyển, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Có thể dễ dàng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Indonesia đối với đội tuyển quốc gia tại giải đấu lần đầu tiên do FIFA tổ chức./.





FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam Một chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp thầy trò Tan Cheng Hoe khép lại giải đấu bằng kết quả tích cực, đồng thời chấm dứt chuỗi hơn 11 năm không biết mùi chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ.