HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ông rất tiếc nuối khi không thể giành được kết quả như mong muốn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh các cầu thủ đã nỗ lực trong điều kiện thời tiết nóng và lịch thi đấu dày, song nhiều thành viên không có được trạng thái thể lực tốt nhất.

Ông đồng thời cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã theo dõi, cổ vũ đội tuyển từ xa và thừa nhận sự thất vọng của người hâm mộ là điều ông hoàn toàn có thể hiểu được.

Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều bất lợi về nhân sự sau một hành trình thi đấu khá dày đặc. Một số cầu thủ gặp vấn đề về cơ bắp, trong khi quỹ thời gian chuẩn bị giữa các trận đấu rất ngắn. Những hạn chế này ảnh hưởng đáng kể tới khả năng vận hành chiến thuật và sức tấn công của đội tuyển.

Tuy nhiên, ông Kim Sang Sik khẳng định những khó khăn về lực lượng không thể được xem là lý do để biện minh cho thất bại và ông đã nhận trách nhiệm về mình.

Trả lời phóng viên TTXVN, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết hiện nhiều cầu thủ trong khu vực đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các đội bóng.

Ông bày tỏ hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển, vươn lên một tầm cao mới ở châu Á và đủ khả năng cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Với tư cách huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông sẽ tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ chất lượng, đồng thời, phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành, hướng tới những thành tích cao hơn ở châu Á và thế giới.

Trong khi đó, cũng tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên đội Malaysia Tan Cheng Hoe bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Malaysia cho biết đội tuyển phải trải qua 4 trận đấu trong thời gian tương đối ngắn, khiến các cầu thủ không tránh khỏi mệt mỏi. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự đoàn kết và chiến đấu đến cùng để hướng tới một kết quả tích cực.

Ông cho rằng trận đấu với Việt Nam là cơ hội để đội tuyển Malaysia khép lại giải đấu bằng một chiến thắng có ý nghĩa./.

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư Đội tuyển Việt Nam đã để thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra chiều 5/10, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.