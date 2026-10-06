FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gerola Bung Karno (GBK), Jakarta, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Thái Lan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu trận chung kết tối 5/10.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có mặt tại sân, cổ vũ cho đội tuyển và trao cup vô địch, bắt tay từng cầu thủ trong lễ nhận giải.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu. Indonesia nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn cùng hàng phòng ngự Thái Lan đã đứng vững, đưa hai đội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0.

Thế trận tiếp tục giằng co trong hiệp 2 và bước ngoặt xảy ra ở phút 81 khi hậu vệ Nicholas Mickelson của Thái Lan nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống kéo áo Ole Romeny, đồng nghĩa với một thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu, khiến đội khách chỉ còn 10 người. Tình huống này cũng giúp Indonesia được hưởng quả đá phạt ngay sát khu vực cấm địa.

Cầu thủ Dean James đã thực hiện thành công quả đá phạt, giúp Indonesia vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ kéo dài ít phút. Phút 87, Iklas Sanron chuộc lỗi bằng pha dứt điểm thành bàn sau đường chuyền từ cánh phải của Seksan Ratree, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết 90 phút, buộc hai đội phải đá hiệp phụ.

Trong 15 phút đầu của hiệp phụ, dù chơi hơn người, Indonesia vẫn không thể tận dụng ưu thế. Thái Lan chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công trong bối cảnh nhiều cầu thủ hai bên bắt đầu xuống sức.

Bất ngờ xảy ra ở phút 111. Từ một pha phản công nhanh, dứt điểm chính xác, Thái Lan đã vượt lên dẫn 2-1 dù chỉ còn 10 người. Indonesia lập tức gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 116 khi có bàn gỡ hòa 2-2. Không có thêm bàn thắng trong những phút còn lại.

Sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa 2-2 và phải bước vào loạt sút luân lưu để xác định nhà vô địch.

Ở loạt đấu cân não trên chấm 11m, Indonesia thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Thái Lan chỉ có 2 lần đưa được bóng vào lưới.

Ở lượt sút thứ ba, cầu thủ Thái Lan đưa bóng trúng xà ngang và sau đó thủ môn Emil Audero cản phá thành công cú sút ở lượt thứ tư giúp Indonesia giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu, qua đó giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng khép lại trận chung kết đặc biệt kịch tính. Indonesia giành chức vô địch ngay trên sân nhà Gerola Bung Karno, trước sự chứng kiến của khoảng 67.000 khán giả./.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển Việt Nam Ông Kim Sang Sik khẳng định những khó khăn về lực lượng không thể được xem là lý do để biện minh cho thất bại và ông đã nhận trách nhiệm về mình.

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