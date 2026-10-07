Malaysia thúc đẩy đề xuất quỹ chống khói mù tại hội nghị ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia sẽ thúc đẩy đề xuất thành lập Quỹ Khói mù bền vững tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Hiệp định ASEAN về khói mù xuyên biên giới (AATHP) diễn ra tại Việt Nam vào tháng 12 tới.



Phát biểu tại Hạ viện ngày 6/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia, ông Arthur Joseph Kurup cho biết đề xuất này nhằm cung cấp nguồn tài chính bền vững và liên tục cho các hoạt động phòng chống cháy rừng và quản lý khói mù trên toàn khu vực.

Ông Arthur Kurup nhấn mạnh Malaysia cũng đã đề xướng sáng kiến Ngoại giao Khoa học hướng tới việc mở rộng sử dụng dữ liệu, công nghệ và bằng chứng khoa học trong quy trình hoạch định chính sách cũng như ra quyết định của ASEAN về phòng ngừa, giám sát và xử lý khói mù.



Cả hai đề xuất của Malaysia đã được trình bày tại Hội nghị Ủy ban Điều phối Bộ trưởng Tiểu khu vực lần thứ 27 và hiện đang được Ban Thư ký ASEAN nghiên cứu trước khi tiếp tục đưa ra thảo luận tại hội nghị trên vào cuối năm nay.



Dự kiến vào năm 2027, Malaysia sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch và là nước chủ nhà của Hội nghị Ủy ban Điều phối lần thứ 28, qua đó tận dụng diễn đàn này để thắt chặt hợp tác và nâng cao trách nhiệm chung giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Các biện pháp trọng tâm bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin và dữ liệu, củng cố việc thực thi pháp luật trong nước và đẩy mạnh phối hợp cưỡng chế giữa các nước.

Malaysia cho rằng hướng tiếp cận này nhằm đảm bảo các cam kết trong Hiệp định AATHP được chuyển hóa thành hành động nhất quán và hiệu quả trên thực địa, góp phần giảm thiểu rủi ro tái diễn ô nhiễm khói mù trong toàn khu vực./.

Malaysia điều lực lượng hỗ trợ Indonesia đang căng sức dập cháy rừng Trong bối cảnh khói mù bao phủ nhiều khu vực Indonesia và lan sang các quốc gia láng giềng, Malaysia đã điều máy bay, trực thăng và lực lượng cứu hỏa hỗ trợ nước này.

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