Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia

Từ các cơ chế hợp tác đa phương, quốc phòng, an ninh đến văn hóa, có thể nói rằng, hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai ngày càng toàn diện, với sự tham gia của nhiều lĩnh vực, chủ thể.