ASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng 4,1% trong năm 2026 và 2027

Theo phóng viên TTXVN tại ASEAN, giới chuyên gia kinh tế dự báo khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027 bất chấp tác động từ cú sốc năng lượng tại Trung Đông.

Theo Báo cáo cập nhật bối cảnh kinh tế khu vực ASEAN+3 (AREO) tháng 10 do Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố, tăng trưởng năm 2026 được giữ nguyên so với kỳ báo cáo tháng Bảy, trong khi mức dự báo cho năm 2027 được điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm nhờ động lực từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng mạnh mẽ.

Mức lạm phát toàn khu vực được AMRO dự báo đạt 1,6% vào năm 2026 và 1,7% vào năm 2027, trong đó dự báo lạm phát năm 2027 tăng 0,1 điểm phần trăm do chi phí năng lượng gia tăng và áp lực giá thực phẩm liên quan đến hiện tượng El Nino.

Nhà kinh tế trưởng của AMRO, ông Dong He nhận định chu kỳ đầu tư vào AI đang hỗ trợ thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế trong khu vực, dù cầu nội địa vẫn phát triển chưa đồng đều.

Mặc dù sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và đầu vào công nghiệp ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu, chi phí năng lượng và vận tải gia tăng tiếp tục gây áp lực lên sức mua của hộ gia đình và chi phí của doanh nghiệp. Đồng thời, tình trạng gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lại những lo ngại về lạm phát trên quy mô toàn cầu.

Bất chấp các rủi ro từ bên ngoài và xu hướng tăng lãi suất đồng USD, các nền kinh tế ASEAN+3 vẫn thể hiện khả năng phục hồi tốt với sự điều chỉnh thị trường diễn ra trật tự.

Hầu hết các quốc gia trong khu vực duy trì vị thế đối ngoại vững chắc và dự trữ ngoại hối đầy đủ, trong khi hệ thống ngân hàng tiếp tục có mức vốn hóa tốt, thanh khoản dồi dào và hoạt động hiệu quả.

Tỷ lệ nợ của doanh nghiệp và hộ gia đình so với GDP nhìn chung đã giảm, còn nợ công cơ bản đi vào ổn định.

Tuy nhiên, AMRO lưu ý triển vọng tăng trưởng rất nhạy cảm với nhu cầu liên quan đến AI, đồng thời cảnh báo các rủi ro suy giảm như gián đoạn năng lượng Trung Đông tái diễn, El Nino kéo dài, biến động thị trường tài chính và các biện pháp bảo hộ gia tăng.

Bên cạnh đó, sự biến động giá của các tài sản liên quan đến AI có thể kích hoạt làn sóng điều chỉnh thị trường, buộc giảm đòn bẩy và thắt chặt tín dụng, trong khi sự phát triển của các tổ chức tài chính phi ngân hàng (NBFI) và tài chính kỹ thuật số cũng đặt ra nhiều thách thức mới về rủi ro thanh khoản, rủi ro tiền mã hóa ổn định giá (stablecoin) và tấn công mạng.

Để tăng cường năng lực chống chịu, AMRO khuyến nghị khu vực duy trì các vùng đệm vĩ mô-tài chính vững chắc, mở rộng giám sát toàn hệ thống và thúc đẩy kết nối tài chính kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa nguồn vốn tích lũy.

Trưởng bộ phận giám sát tài chính AMRO, bà Runchana Pongsaparn cùng chuyên gia Dong He đều khẳng định việc nâng cao chia sẻ thông tin, sẵn sàng mạng lưới an toàn tài chính và thắt chặt liên kết chính sách khu vực sẽ là chìa khóa giúp ASEAN+3 đối phó hiệu quả với các biến động kinh tế toàn cầu./.

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn ASEAN đang ở giai đoạn mà quy mô, dân số, chiều sâu công nghiệp có thể chuyển hóa thành khả năng tích lũy vốn, thu hút đầu tư vào sản xuất, trong đó Việt Nam bền bỉ với mức tăng trưởng duy trì trên 5%.