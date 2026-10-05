Lũ lụt tác động không đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Thái Lan

Bộ Tài chính Thái Lan ước tính các đợt lũ lụt hiện nay sẽ chỉ gây tác động dưới 0,1% đối với sản lượng của nền kinh tế, đồng thời giữ nguyên dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ở mức 2-2,5% trong năm 2026.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas khẳng định bão lũ không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, để bảo vệ hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mô phỏng mực nước và dự báo rủi ro sớm 3 ngày, hỗ trợ các địa phương chủ động phương án bảo vệ tài sản, hạ tầng và triển khai chính sách đền bù thiệt hại cho người dân.

Liên quan đến khu vực sản xuất, Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa cho biết đợt lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 4.200 cơ sở kinh doanh tại 55 tỉnh, thành phố, gây thiệt hại sơ bộ khoảng 147,84 triệu baht (khoảng 4,35 triệu USD).

Phần lớn các cơ sở chịu tác động là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng hàng trăm nhà máy và doanh nghiệp cộng đồng, tập trung nhiều nhất tại Bangkok và tỉnh Samut Prakan. Hiện đã có hơn 200 doanh nghiệp gửi kiến nghị hỗ trợ tới cơ quan chức năng, với 95% trong số đó đề xuất được trợ giúp về mặt tài chính và tín dụng.

Theo đánh giá của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, công tác bơm hút thoát nước tại các khu vực trọng điểm kinh tế như Bangkok, các tỉnh lân cận thuộc Miền Trung và Miền Tây đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm ổn định môi trường kinh doanh và phục hồi các chuỗi cung ứng bị gián đoạn./.

Lũ lụt tại Thái Lan gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết dịch vụ, bán lẻ, bán buôn và xây dựng đã bị ảnh hưởng, Toyota đã phải tạm đóng cửa 4 nhà máy do nước lũ làm gián đoạn việc vận chuyển linh kiện.