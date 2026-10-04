Xuất khẩu gạo sang Iraq trong 9 tháng của năm 2026 tăng đột biến

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận 9 tháng năm 2026 Việt Nam xuất khẩu 6,4 triệu tấn gạo, đạt trị giá 3,11 tỷ USD.

Trong đó, khối lượng xuất khẩu đạt 6,4 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,11 tỷ USD. Giá xuất khẩu trung bình đạt 484,8 USD/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng giảm 6,1%, giá trị giảm 10,9%.

Theo số liệu tổng kết từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về bức tranh xuất khẩu gạo chung trong 9 tháng năm 2026, tuy giá trị giảm nhẹ 16,8% so với cùng kỳ, Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 40,9 thị phần.

Tiếp đó là Trung Quốc với 17,4% thị phần. Giá trị tăng mạnh 76% so với cùng kỳ. Ghana đứng ở vị trí thứ ba, với 12,7% thị phần. Giá trị giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Iraq ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với giá trị tăng 98,9 lần so với cùng kỳ năm trước, trở thành điểm sáng ấn tượng trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Bên cạnh Trung Quốc (tăng mạnh 76%), Iraq là thị trường nằm trong nhóm 15 nước dẫn đầu có tốc độ bứt phá mạnh mẽ nhất nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cao đột biến.

Thị trường gạo năm 2026 chịu tác động đồng thời của biến động địa chính trị, giá năng lượng, chi phí logistics, vận tải biển và sự thay đổi chính sách thương mại, dự trữ lương thực của các quốc gia. Những yếu tố này làm cung – cầu và giá gạo thế giới khó dự đoán hơn.

Tuy bức tranh toàn cảnh không mấy khả quan, giá xuất khẩu đã có dấu hiệu phục hồi trong những tháng gần đây. Riêng tháng 7/2026, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 511 USD/tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ và là tháng đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ.

Đến giữa tháng 9, giá gạo Việt Nam được ghi nhận quanh 440-445 USD/tấn, trong khi giá gạo Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng tăng do lo ngại thời tiết khô hạn.

Dự báo, trong những tháng cuối năm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng hồi phục nhờ nhu cầu từ một số thị trường chủ lực như Philippines và Trung Quốc. Đến nay, đã có 552,4 tấn gạo đầu tiên mang định hướng “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” được xuất khẩu sang Nhật Bản, Australia, Singapore và Malaysia, bước đầu tạo uy tín cho sản phẩm gạo chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam.

Gạo Việt đang có cơ hội nếu chuyển dịch tốt sang phân khúc chất lượng cao. Việt Nam không nhất thiết phải cạnh tranh trực diện với Ấn Độ về giá ở phân khúc gạo phổ thông, mà có thể khai thác lợi thế từ gạo thơm, gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gạo đặc sản và những sản phẩm có chứng nhận về môi trường, an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, đề án “Phát triển bền vững một triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng diện tích, nhân rộng các quy trình canh tác bền vững và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị.

Đến tháng 8, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình sản xuất lúa bền vững của đề án đạt khoảng 420,8 nghìn ha./.

Cần Thơ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu Dự án GoRice giai đoạn 2026-2029 hướng tới mục tiêu nâng cao phúc lợi cho người trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua thực hành sản xuất lúa gạo bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.