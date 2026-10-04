Dệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 8 doanh nghiệp 11 nhóm sản phẩm được vinh danh

Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững khi ngành sẽ có 8 doanh nghiệp xuất sắc với 11 nhóm sản phẩm được công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Các đơn vị và sản phẩm được vinh danh gồm Tổng Công ty CP May Việt Tiến với thương hiệu Viettien; Tổng Công ty May 10 - CTCP với các dòng sản phẩm May10 Series, Enternity GrusZ, May 10 Classic Suit; Tổng Công ty CP Dệt May Hoà Thọ với sản phẩm thời trang MERRIMAN; Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP với thương hiệu Mattana và Novelty; Tổng Công ty CP Phong Phú với dòng khăn bông Mollis; Công ty TNHH May thêu giày An Phước với thương hiệu AN PHƯỚC; Công ty CP Thời trang YODY với sản phẩm YODY; cùng Công ty CP Canifa với thương hiệu CANIFA.

Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định vị mô hình phát triển, chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng năng lực tuân thủ xanh và số hóa với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47-47,5 tỷ USD trong năm 2026.

Trong thời gian tới, ngành tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường quốc tế như EU và Mỹ.

Với định hướng chuyển đổi xanh, doanh nghiệp ngành dệt phải chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, mức độ phát thải carbon và sử dụng chứng nhận nhà máy xanh (như LEED). Việc này giúp chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh bằng năng lực tuân thủ.

Về chuyển đổi số và tự động hóa, các đơn vị đẩy mạnh đầu tư robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa chứng từ để giảm thời gian xử lý hành chính. Tỷ trọng đầu tư công nghệ hiện chiếm tới 65 - 68% tổng vốn của nhiều doanh nghiệp.

Nhằm tự chủ chuỗi cung ứng, ngành tập trung thu hút đầu tư vào khâu dệt - nhuộm - hoàn tất trong nước. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại khối.

Kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là kỳ đầu tiên áp dụng Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương. Điểm mới nổi bật và đáng chú ý nhất trong bộ tiêu chí năm nay là sự điều chỉnh về trọng số điểm dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo”.

Bộ tiêu chí mới đặt trọng tâm lớn hơn vào năng lực thích ứng và chuyển đổi của doanh nghiệp. Điểm số dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới sáng tạo” trong thang điểm 1.000 đã được điều chỉnh nâng lên mức 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm xét chọn.

Việc điều chỉnh này nhấn mạnh yêu cầu đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng khoa học công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Lễ Công bố sẽ diễn ra vào ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì quy tụ khoảng 1.500 đại biểu, khách mời.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 ghi nhận tổng cộng 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Tiêu chí cốt lõi là 3 giá trị "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong," trong đó trọng số điểm cho đổi mới sáng tạo được nâng lên 30%./.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026: Gọi tên 227 doanh nghiệp tiêu biểu Kỳ xét chọn lần thứ 10 ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu chặng đường 23 năm bền bỉ xây dựng vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.