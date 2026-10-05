Giá vàng tăng nhẹ tại châu Á trước khả năng Fed không tăng lãi suất

Giá vàng nhích nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 5/10 tại châu Á, khi các dữ liệu kinh tế kém khả quan gần đây làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 10/2026.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.153,32 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ tăng 0,5% lên 4.182,40 USD/ounce.

Dữ liệu công bố hôm 2/10 cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 9/2026 chậm hơn dự kiến, đồng thời số liệu việc làm phi nông nghiệp của 2 tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Điều này gần như loại bỏ khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10/2026.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách của Fed vốn chưa sẵn sàng cho việc tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp trong tháng này để có thêm thời gian xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định mới, báo cáo việc làm mới công bố càng củng cố cho cách tiếp cận này.

Trong tháng trước, Fed đã nâng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên phạm vi 3,75-4%. Lãi suất tăng thường gây áp lực lên giá vàng, do việc nắm giữ loại tài sản không sinh lời này trở nên kém hấp dẫn hơn.

Về mặt địa chính trị, chính phủ Yemen (được quốc tế công nhận và do Saudi Arabia hậu thuẫn) cho biết họ đang triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại toàn bộ các khu vực trong nước hiện do lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) kiểm soát.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 60,97 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.705,70 USD/ounce và palladium tăng 0,7% lên 1.176,00 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 5/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp Vào lúc 13 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay biến động nhẹ quanh mức 4.188,28 USD/ounce, trong khi giá vàng Mỹ giao kỳ hạn nhích tăng 0,4% lên 4.218,60 USD/ounce.