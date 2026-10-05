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Giá vàng SJC không có biến động, tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng

Giá vàng SJC trong nước giữ nguyên trong phiên sáng đầu tuần, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước nước công bố tiếp tục đi lên.

Hạnh Dung
Giá vàng SJC không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng giảm 20 đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng SJC không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng giảm 20 đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/10), giá vàng trong nước không có biến động, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 7 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ ổn định. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.160 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), đi ngang so với phiên trước; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 21 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng./.

(Vietnam+)
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