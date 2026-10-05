Giá vàng SJC không có biến động, tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/10), giá vàng trong nước không có biến động, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 7 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ ổn định. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.160 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), đi ngang so với phiên trước; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 21 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng./.

Giá vàng tăng nhẹ tại châu Á trước khả năng Fed không tăng lãi suất Giá vàng tại châu Á tăng nhẹ trong phiên 5/10, lên 4.153,32 USD/ounce, khi số liệu việc làm Mỹ kém khả quan làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10/2026.