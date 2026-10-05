Giá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 81 xu (0,79%), lên 103,06 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 46 xu (0,50%), lên 91,57 USD/thùng.

Ngày 4/10, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi, thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước.

Trước đó một ngày, chính phủ Yemen tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Houthi trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Sanaa, tỉnh Saada ở phía Tây Bắc và các vị trí của nhóm này gần Taiz.

Theo giới quan sát, các cuộc tấn công này nhiều khả năng do các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia, nước đứng đầu liên minh chống Houthi, thực hiện.

Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia đã gia tăng sau khi nhóm này tuyên bố cấm các tàu thuyền có liên quan đến Riyadh cập cảng ở Biển Đỏ vào ngày 20/7, tiếp theo là sự leo thang trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV xuyên biên giới giữa hai bên.

Trong một thông tin liên quan, cùng ngày 5/10, Saudi Arabia bất ngờ giảm giá dầu giao tháng 11 bán cho khách hàng châu Á, trong khi tăng giá bán cho khu vực Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải. Theo đó, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất Trung Đông ấn định giá bán chính thức dầu Arab Light tháng 11 cho châu Á thấp hơn giá trung bình của dầu Oman và Dubai 5 USD/thùng, giảm 3 USD so với tháng trước./.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp của G7 Thị trường dầu thế giới giảm mạnh sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel.