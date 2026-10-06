Campuchia và World Bank đẩy mạnh dự án an ninh nguồn nước

Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia (MOWRAM) vừa làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm rà soát tiến độ triển khai và thống nhất kế hoạch hành động giai đoạn tiếp theo của Dự án Cải thiện an ninh nguồn nước Campuchia (CaWSIP).

Cuộc họp do Quốc vụ khanh Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia Oeurng Chantha và Giám đốc Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Michael Webster đồng chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc họp ngày 5/10, hai bên đã tập trung đánh giá toàn diện các hạng mục công việc đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời thống nhất phương hướng triển khai cụ thể cho giai đoạn kế tiếp.

Đại diện Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo dự án tiến hành đúng tiến độ, duy trì tính minh bạch, tính trách nhiệm giải trình và đạt hiệu quả tối đa. Các đánh giá và khuyến nghị từ Ngân hàng Thế giới sẽ là cơ sở quan trọng để bộ hoàn thiện quy trình vận hành dự án.

Dự án Cải thiện an ninh nguồn nước Campuchia được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước, cải thiện chất lượng dịch vụ khí tượng thủy văn và tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai.

Hợp tác giữa Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia và Ngân hàng Thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế bền vững tại Campuchia./.

Ai Cập phản đối mọi hành động đơn phương áp đặt an ninh nguồn nước Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty tái khẳng định Cairo phản đối mọi biện pháp đơn phương ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước sông Nile, đồng thời kêu gọi thỏa thuận ràng buộc về vận hành đập GERD.

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