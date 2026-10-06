Chính trị

Bộ Ngoại giao Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng củng cố hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai nước

Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quyết tâm chung của hai nước trong việc tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Lâm Nguyên

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức tới Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/10/2026.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo cho biết trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; chào xã giao riêng Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Hun Manet.

Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và mở rộng hợp tác mang lại lợi ích chung, cũng như trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thông cáo cho biết chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó và tình đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm chung của hai nước trong việc tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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