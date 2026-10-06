Làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Hungary

Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Đảng Thurmer Gyula dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4-10/10/2026. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Thurmer Gyula. Tham gia Đoàn có Trưởng Ban Chính sách Kinh tế Koszegi Sandor Zsolt và Trưởng Ban Giáo dục Simon Edina Eva.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần thứ năm của Chủ tịch Thurmer Gyula thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc và sự coi trọng quan hệ giữa hai Đảng; là dịp trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác, củng cố tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và trong xây dựng, phát triển đất nước. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary; Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ với các chính đảng, trong đó có Đảng Công nhân Hungary, đối tác truyền thống luôn quan tâm, chia sẻ và ủng hộ Việt Nam.

Đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước, với dấu mốc thiết lập Đối tác toàn diện năm 2018, Thứ trưởng nhấn mạnh cần tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các đảng công nhân và lực lượng cánh tả trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; đề nghị hai Đảng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Hội nghị quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP), cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thứ trưởng đề nghị Đảng Công nhân Hungary tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ song phương, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp; vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với Việt Nam về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại.

Vui mừng trở lại Việt Nam sau 10 năm, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyula bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của đất nước, những thành tựu kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế. Chủ tịch Thurmer Gyula chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

Khẳng định Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng của Đảng Công nhân Hungary, Chủ tịch Thurmer Gyula cho biết sẽ tăng cường giới thiệu tới người dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ hai nước và những thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ tịch Thurmer Gyula mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp trên trường quốc tế và trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế; chia sẻ mong muốn Hungary cũng sẽ có cơ hội tham gia định hình trật tự thế giới mới như Việt Nam.

Chủ tịch Thurmer Gyula khẳng định Đảng Công nhân Hungary ủng hộ Chính phủ tăng cường quan hệ với Việt Nam, đồng thời cho biết chủ trương này nhận được sự ủng hộ của các chính đảng Hungary. Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Chủ tịch Thurmer Gyula khẳng định sẽ tích cực đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; cho rằng nền tảng hữu nghị truyền thống là cơ sở để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, qua đó phát huy vai trò của kênh Đảng trong củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chiêu đãi trọng thể Đoàn./.

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary qua kênh nghị viện Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định hợp tác chặt chẽ giữa các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội hai nước sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển hiệu quả trong giai đoạn mới.