Tổng thống Panama cùng Phu nhân tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Sáng 6/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cùng bà Maricel Cohen De Mulino, Phu nhân Tổng thống đã tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám - di tích biểu tượng cho truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam.

Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Tổng thống và Phu nhân đã nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền triết. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sỹ, Điện Đại Thành..., Tổng thống bày tỏ sự quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới với 82 tấm bia Tiến sỹ và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam.

Ông dừng chân khá lâu để tìm hiểu về bức tranh gỗ "Vinh quy bái tổ" tái hiện sinh động hành trình khoa bảng của các bậc trí thức xưa - từ thuở nhỏ học với thầy đồ, đến lúc lều chõng đi thi Hương rồi trẩy kinh thi Hội, thi Đình, ghi danh bảng vàng và được vua ban Ân Tứ trở về làng trong lễ vinh quy.

Thăm triển lãm "Sắc tâm" đang diễn ra ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm độc đáo từ trầm hương, Tổng thống và Phu nhân tìm hiểu về trầm tốc bông nặng 80kg. Trầm tốc bông là cây rất quý hiếm, tỏa hương thơm, có giá trị về tâm linh và phong thủy.

Trước hương án thầy giáo Chu Văn An, Đoàn nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.

Kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống và Phu nhân đã đánh một hồi trống Sấm trong quần thể Văn Miếu.

Hiện nay, Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Bên cạnh đó, đây còn là nơi tổ chức các hoạt động tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tinh thần hiếu học của học sinh, sinh viên khắp mọi miền đất nước. Nhiều chính khách, lãnh đạo nước ngoài đã chọn quần thể di tích là một trong những địa điểm tham quan khi đến Hà Nội./.

Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám Sáng 6/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khu di tích lịch sử tiêu biểu cho truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo.