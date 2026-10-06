Cục Tuyên huấn đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong thời kỳ đổi mới.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ còn có các thế hệ cán bộ Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ, thân nhân các Anh hùng, liệt sỹ cùng đông đảo đại biểu, khách quý.

Đây là lần thứ hai Cục Tuyên huấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sau danh hiệu được trao về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến. Tại buổi lễ, Cục Tuyên huấn vinh dự tiếp tục được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

Hơn 80 năm giữ vững trận địa tư tưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh Trọng Đức/TTXVN)

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Cục Tuyên huấn luôn bám sát nhiệm vụ và chiến trường. Đơn vị kịp thời tham mưu, tổ chức tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác này góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần. Đơn vị góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết Cục Tuyên huấn tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, được thành lập ngày 11/5/1946.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Tuyên huấn thực hiện chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

Cục Tuyên huấn đã tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai nhiều đề án, quy chế, quy định, chỉ thị, thông tư và hướng dẫn về giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, báo chí, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, xuất bản và phát hành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và hoạt động chống phá ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch, Cục Tuyên huấn chủ động tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các giải pháp giữ vững nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội.

Cục Tuyên huấn đồng thời xây dựng lực lượng, thế trận và kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá. Qua đó, đơn vị góp phần để Quân đội giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp và 15 trại sáng tác văn học, nghệ thuật với 1.500 tác phẩm. Các đơn vị trong toàn quân cũng tổ chức gần 8.000 cuộc triển lãm, biên soạn và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách.

Cục Tuyên huấn cũng tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý báo chí Quân đội và tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chuyển từ “nắm tình hình” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tác động, chi phối tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội.

Trước yêu cầu mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”. Cục cần chuyển từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức và củng cố niềm tin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Cục Tuyên huấn đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số. Cục phải chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo.

Cục Tuyên huấn cần chuyển từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa. Đơn vị phải chuyển từ chờ thông tin sang chủ động tạo thông tin; từ xử lý từng vụ việc sang quản trị dòng thông tin và dẫn dắt nhận thức.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong nghiên cứu dư luận, phân tích thông tin, xây dựng nội dung, giáo dục chính trị, tuyên truyền và quản lý tư tưởng.

Cùng với đó, Cục phải bảo đảm nghiêm ngặt an ninh, an toàn dữ liệu, kỷ luật phát ngôn, tính chính xác, tính nhân văn và trách nhiệm của con người.

“Công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, không được làm giảm vai trò của con người, không thay thế sự sâu sát, đối thoại và thuyết phục trực tiếp,” Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Danh hiệu Anh hùng là động lực cho chặng đường mới

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan báo chí, địa phương và các đơn vị trong, ngoài Quân đội.

Cục cần tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội. Qua đó, đơn vị góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai không phải là điểm kết thúc mà phải trở thành động lực và mệnh lệnh hành động.

Đại tướng đề nghị các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm, không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng tham mưu. Qua đó, Cục Tuyên huấn xây dựng Ngành Tuyên huấn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cục trưởng Cục Tuyên huấn Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định Cục sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa. Cục cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác tuyên huấn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.