UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khắc phục các tồn tại được báo chí phản ánh

Chiều 6/10, tại Họp báo định kỳ tháng 9/2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện các sở, ngành đã phản hồi nhiều vấn đề do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh, được dư luận quan tâm, như: tình trạng chậm giải ngân vốn khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025; nguy cơ bỏ học vì khó tiếp cận cơ sở giáo dục thường xuyên...

Liên quan đến vấn đề "chậm giải ngân vốn khắc phục thiên tai" mà phóng viên TTXVN nhiều lần phản ánh, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến ngày 5/10, đã có 58/65 địa phương thực hiện giải ngân với tổng số tiền hơn 207 tỷ đồng, đạt hơn 46%.

Trong đó, nhiều địa phương xin hoàn trả kinh phí hỗ trợ vật nuôi sau thiên tai với số tiền 155 tỷ đồng. Số vốn còn lại đang được các xã tiếp tục thống kê, thực hiện chi trả cho người dân.

Theo bà Đặng Thị Thủy, thời gian qua, Sở đã ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn cho địa phương để xác minh thiệt hại, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay công tác kê khai thiệt hại, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn gặp khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai.

Liên quan đến vấn đề "nguy cơ bỏ học vì khó tiếp cận cơ sở giáo dục thường xuyên," ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, Sở đã thành lập đoàn công tác làm việc với Ủy ban Nhân dân các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh để nắm bắt tình hình; đồng thời tạo điều kiện để học sinh có nhu cầu học chương trình của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sông Cầu được học tại điểm Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, giúp hơn 100 học sinh thuận lợi trong học tập.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tiếp tục tiếp thu, ghi nhận những bất cập, khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại đã được các cơ quan báo chí phản ánh./.

Phản hồi thông tin của TTXVN: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho người dân UBND huyện Nghĩa Hành (nay là UBND xã Đình Cương) phải thực hiện nhiệm vụ công vụ, lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 726 của ông Hiệp theo đúng quy định pháp luật.