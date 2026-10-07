Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine

Nga tập kích loạt trung tâm dữ liệu và kho vũ khí nhằm suy yếu hậu cần Ukraine, trong khi Moskva hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất gần hai năm qua khiến hai người thiệt mạng.

Ngày 6/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã tập kích các trung tâm dữ liệu Parkovyi, Ukrtelecom, Giga và Podolskyi của Ukraine nhằm làm suy giảm năng lực liên lạc của nước này, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự và kiểm soát binh lực.

Cơ quan trên cho biết, các lực lượng Nga cũng tập kích một số mục tiêu tại khu vực Odessa, trong đó có kho vũ khí tên lửa và pháo binh, một tàu chở hàng khô vận chuyển hàng quân sự, cùng các cơ sở hạ tầng cầu cảng được sử dụng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự.

Cùng ngày, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 650 thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn trên đường hướng tới Thủ đô Nga trong đêm.

Theo hãng thông tấn TASS, đây là một trong những cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Kiev nhằm vào khu vực Moskva trong gần hai năm qua. Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov tiết lộ hai người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong khu vực./.