Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này.



Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, và người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty đã có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải và quyền tự do hàng hải, đặc biệt tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.



Trong bối cảnh giao tranh gia tăng dọc bờ biển phía Tây Biển Đỏ, ngày 6/10, lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo sẽ tăng cường tấn công các sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia, đồng thời đáp trả bất kỳ quốc gia nước ngoài nào tham gia vào cuộc xung đột tại Yemen.



Phát biểu trên kênh truyền hình Al Mayadeen, ông Mohammed al-Bukhaiti, thành viên Văn phòng Chính trị của Houthi, cho biết các lực lượng chính phủ Yemen trong cuộc tấn công ngày 5/10 đã chọc thủng một số tuyến phòng thủ của Houthi, song lực lượng này sau đó đã kiểm soát được tình hình.

Ông khẳng định Houthi có khả năng quân sự để làm tê liệt các sân bay và cảng biển của Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo cơ sở hạ tầng của nước này có thể trở thành mục tiêu nếu giao tranh tiếp diễn.



Liên quan khả năng các nước trong khu vực can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, ông al-Bukhaiti cho rằng Houthi không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Pakistan sẽ trực tiếp đưa lực lượng tham chiến tại Yemen, song cảnh báo mọi hình thức hỗ trợ gián tiếp sẽ được coi là sự tham gia vào cuộc chiến và Houthi sẽ đáp trả.



Trước đó, ngày 5/10, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuyên bố sẽ cung cấp lực lượng và năng lực quân sự, đồng thời bảo đảm khả năng triển khai nhanh tại Saudi Arabia theo các cam kết trong Hiệp định Phòng thủ chung Mecca.



Các diễn biến trên xảy ra sau khi lực lượng chính phủ Yemen, được Saudi Arabia hậu thuẫn, ngày 5/10 đã mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các vị trí của Houthi quanh eo biển Bab al-Mandab.

Houthi đã chiếm thành phố Mocha và đảo Mayyun gần đó hồi tháng 9, qua đó mở rộng hiện diện tại khu vực tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.



Xung đột tại Yemen kéo dài từ cuối năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen. Năm 2015, Saudi Arabia dẫn đầu liên quân can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận./.

Xung đột leo thang ở thủ đô Riyadh với các cuộc tấn công trả đũa Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

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