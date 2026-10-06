Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã đưa hơn 2.653 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

Đây là chuyến hàng cứu trợ thứ 290 được Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập vận chuyển tới Gaza kể từ khi triển khai sáng kiến viện trợ cho vùng lãnh thổ này vào cuối tháng 7/2025.

Theo tổ chức trên, chuyến hàng gồm các giỏ thực phẩm, bột mỳ, vật tư cứu trợ, trang thiết bị y tế và nhiên liệu cần thiết để duy trì hoạt động của các bệnh viện và cơ sở thiết yếu tại Gaza.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập cho biết kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, tổng lượng hàng cứu trợ được nước này đưa tới Gaza đã vượt 1 triệu tấn, với sự tham gia của hơn 75.000 tình nguyện viên. Chuyến hàng lần này được đưa vào Gaza qua khu vực cửa khẩu Rafah.

Việc Ai Cập tiếp tục tăng cường đưa hàng cứu trợ vào Gaza diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại đây vẫn đặc biệt khó khăn. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025, hoạt động đưa viện trợ vào Gaza đã được cải thiện phần nào, nhưng vẫn thấp hơn mức cần thiết; hơn 1,2 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo cơ quan y tế Gaza, hơn 1.400 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cho thấy tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đã vượt 74.000 người, trong khi hơn 175.000 người bị thương, theo số liệu được phía Gaza công bố.

Ai Cập tiếp tục duy trì các trung tâm hậu cần gần biên giới với Gaza để tập kết và vận chuyển hàng cứu trợ. Trước mùa Đông, một chiến dịch mới cũng được triển khai nhằm hỗ trợ các gia đình phải di dời, chuẩn bị nơi trú ẩn và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết./.

Gaza đang hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất thế giới Theo UNCTAD, 92% cơ sở kinh tế của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. GDP bình quân đầu người hàng ngày của Gaza là 0,58 USD. Giá cả cao hơn 274% so với năm 2022.