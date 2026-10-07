Cuộc chiến Iran tiếp tục tác động tới dự báo giá dầu của Mỹ

Ngày 6/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã nâng mức dự báo giá dầu cho năm nay và năm tới, trong bối cảnh kho dự trữ toàn cầu sụt giảm nhanh chóng và thị trường dầu diesel vẫn khan hiếm do căng thẳng liên quan cuộc chiến với Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu sẽ đạt mức trung bình khoảng 98 USD/thùng năm 2026, tăng 8% so với dự báo trước đó.

Ngoài ra, trong quý 4/2026, dự báo giá Brent bình quân khoảng 105 USD/thùng, cao hơn 14 USD so với dự báo trước đó. Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ-vốn đã chạm mức cao kỷ lục vào tháng trước-được dự báo duy trì trên 6 USD/gallon trong tháng 10 trước khi giảm dần năm 2027.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá dầu và nhiên liệu đã tăng mạnh do cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran; xung đột này đã làm gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz-tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra.

Tuy nhiên, sản lượng và xuất khẩu dầu của Trung Đông dự kiến sẽ dần phục hồi khi hoạt động vận chuyển qua eo biển được cải thiện và các nhà sản xuất chuyển sang các tuyến xuất khẩu thay thế cũng như phương thức chuyển tải dầu giữa các tàu trên biển.

Ngoài ra, theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đang góp phần làm tăng giá nhiên liệu tại Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ.

Việc tạm ngưng thuế liên bang sẽ cần Quốc hội thông qua, trong khi các nghị sỹ dự kiến chưa trở lại Washington cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xúc tiến kế hoạch giải phóng thêm tới 40 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ (SPR), trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982./.

Citigroup dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng Việc nối lại dòng chảy qua eo biển Hormuz giúp tăng nguồn cung ngắn hạn, giá dầu sụt giảm, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 30% trong quý 2/2026, xóa sạch mức tăng trong thời gian diễn ra xung đột.

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