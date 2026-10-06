Gia Lai chấp thuận dự án Nhà máy Ethanol An Khê hơn 1.741 tỷ đồng

Ngày 6/10, tin từ Sở Tài chính tỉnh cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định số 4216/QĐ-Ủy ban Nhân dân chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Ethanol An Khê, với tổng vốn đầu tư hơn 1.741 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý 3/2028.

Theo quyết định, Nhà máy Ethanol An Khê được xây dựng tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, trên diện tích khoảng 80.130 m², thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.741,844 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 558,449 tỷ đồng, vốn vay 1.183,395 tỷ đồng.

Nhà máy được đầu tư với mục tiêu sản xuất Ethanol dùng cho nhiên liệu, Alcohol dùng cho thực phẩm, sản xuất điện, CO2 lỏng, men sấy khô và dầu Fusel.

Công suất thiết kế gồm 200.000 lít Ethanol/ngày; 21 triệu lít Alcohol/năm; 90 tấn CO2 lỏng/ngày; 11,2 tấn men sấy khô/ngày; 0,5 tấn dầu Fusel/ngày và sản xuất điện công suất 7 MW.

Theo tiến độ được chấp thuận, trong quý 4/2026, nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư; quý 1/2027 khởi công xây dựng nhà máy và đến quý 3/2028 hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Cùng với việc triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà đầu tư về bảo vệ môi trường, nhất là trong trường hợp nhà máy Ethanol vận hành cùng với các nhà máy đường và điện hiện hữu.

Nhà đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường, trong đó đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường khi vận hành toàn bộ các nhà máy đường, điện và Ethanol; đồng thời xây dựng các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Đáng chú ý, nhà đầu tư được yêu cầu nâng cấp, cải tạo các lò đốt hiện hữu tại nhà máy đường và điện sinh khối; các lò đốt đầu tư mới tại nhà máy điện và nhà máy Ethanol phải áp dụng công nghệ hiện đại, thiết bị mới nhằm giảm thiểu phát sinh ô nhiễm.

Doanh nghiệp cũng phải khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại 3 lò hơi hiện hữu, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; cải tiến phương án nạp nhiên liệu và chế độ đốt, không để phát sinh tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh.

Khi nâng công suất nhà máy đường, nhà máy điện sinh khối và đầu tư thêm nhà máy Ethanol, nhà đầu tư phải đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn hiện hành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường chi tiết, khả thi, đặc biệt đối với các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải.

Trường hợp hoạt động của các nhà máy gây ô nhiễm môi trường hoặc xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh, nhà đầu tư phải ngừng hoạt động và thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định.

Trong quá trình triển khai dự án, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được yêu cầu phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Khê và Ủy ban Nhân dân phường An Bình tham vấn ý kiến cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ địa phương cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và ưu tiên sử dụng lao động địa phương khi nhà máy đi vào hoạt động.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân phường An Khê theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục về bảo vệ môi trường đối với dự án, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.

Thuế tỉnh theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh khi cần thiết.

Theo quyết định, sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư./.

Gỡ khó cho các nhà máy Ethanol để bảo đảm ổn định nguồn cung xăng sinh học E10 Những vướng mắc về đầu tư, tiếp cận vốn, nguồn nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh với hàng nhập khẩu, các vấn đề khoa học công nghệ... trong sản xuất ethanol đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ.

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