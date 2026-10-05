Hoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi

Theo khảo sát của công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global Market Intelligence, hoạt động kinh tế tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm rưỡi vào tháng 9/2026, nhờ nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, dù có những lo ngại về lạm phát.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, đánh dấu kết quả hoạt động hàng quý mạnh mẽ nhất của khối kể từ quý 2/2022. PMI ngành dịch vụ đã tăng từ 51,6 lên mức cao nhất trong 10 tháng là 53, đúng như ước tính sơ bộ. PMI trên mức 50 cho thấy sự tăng trưởng.

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng về mảng doanh nghiệp tại S&P Global Market Intelligence, nhận định tín hiệu chung từ các cuộc khảo sát cho thấy GDP đang tăng trưởng ở mức 0,4% theo quý trong quý 3, với đà tăng tốc khi bước vào quý 4. Mặc dù các động lực tăng trưởng khác nhau tùy theo từng quốc gia, xét trên toàn khu vực, các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin đang cho thấy sự tăng trưởng đặc biệt vững chắc, nhờ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và sự hỗ trợ từ đà tăng trưởng của các dịch vụ chuyên nghiệp và thương mại.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy áp lực giá cả đang gia tăng trở lại. Lạm phát trong khối đã vượt dự kiến, tăng vọt lên mức 3,8% vào tháng 9/2026, so với mức 3,2% của tháng 8/2026, do giá năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, áp lực lạm phát cùng với sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu cho đến nay vẫn chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế.

Ông Williamson cho biết thêm lạm phát tại Eurozone đang tiến gần mức 4%, trong khi mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là 2%. Kết hợp với đà tăng trưởng được ước tính qua PMI, các dữ liệu này sẽ thúc đẩy thêm những nhận định về việc ECB thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn nữa.

Hiện tại, thị trường đang dự báo ECB sẽ thực hiện hơn hai đợt tăng lãi suất từ nay đến giữa năm sau./.

Lạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh Theo số liệu công bố ngày 2/10 của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, năng lượng chiếm khoảng 9% trong rổ hàng hóa tính lạm phát của khu vực Eurozone.