Khánh Hòa phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh

Với lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý, bờ biển, hệ thống cảng biển và đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đang định hướng phát triển mạnh kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh cao.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, Khánh Hòa phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2026-2030 đạt 11-12%/năm; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 35%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng trên 55%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 11%/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt khoảng 1.050 nghìn tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40-45%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỷ USD, đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP khoảng 20%.

Đối với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu thu hút khoảng 450.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư mới, tỷ lệ vốn thực hiện đạt 75%. Khu kinh tế này được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GRDP, trên 30% thu ngân sách tỉnh và tạo việc làm cho khoảng 55.000 lao động.

Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong đưa vào hoạt động trước năm 2028 đạt 75-90%; hình thành ít nhất một khu công nghiệp sinh thái trước năm 2030.

Tỉnh Khánh Hòa triển khai các dự án hạ tầng khung Khu kinh tế Vân Phong theo quy hoạch. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống người dân. Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,8 và cao hơn mức trung bình cả nước; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ…

Theo ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong; Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và các chương trình phát triển thủy sản, năng lượng, công nghiệp, logistics, đô thị, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Khánh Hòa kế thừa có chọn lọc kết quả, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển của hai tỉnh trước khi hợp nhất. Địa phương phát triển hài hòa giữa Khu kinh tế Vân Phong, Nha Trang-Cam Lâm-Cam Ranh, khu vực ven biển phía Nam và đặc khu Trường Sa; tăng cường liên kết biển-cao nguyên, kết nối với khu vực Tây Nguyên, thị trường trong nước và quốc tế.

Hướng tới trở thành địa phương mạnh về kinh tế biển, Khánh Hòa ưu tiên hoàn thiện đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển. Hệ thống sân bay, cảng biển, các tuyến đường ven biển, cao tốc, quốc lộ, đường sắt, trục Đông-Tây, kết nối cảng biển-sân bay-khu kinh tế-khu công nghiệp-đô thị được đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, hạ tầng thiết yếu cho đặc khu Trường Sa và các đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu được ưu tiên cùng với công trình về năng lượng, nước sạch, viễn thông, y tế, giáo dục, xử lý chất thải, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu nạn và các công trình lưỡng dụng.

Tỉnh Khánh Hòa hình thành, phát triển các trung tâm kinh tế biển gồm Khu kinh tế Vân Phong ở phía Bắc tỉnh, là trung tâm kinh tế biển hiện đại, đa ngành, tập trung phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp, năng lượng, du lịch-dịch vụ và đô thị biển.

Nha Trang-Cam Lâm là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thương mại- tài chính, khoa học, công nghệ đại dương, đổi mới sáng tạo và đô thị xanh, thông minh.

Cùng với đó, địa phương nghiên cứu hình thành Khu kinh tế ven biển phía Nam, trọng tâm khu vực Phan Rang-Thuận Nam-Cà Ná, gắn với cảng nước sâu, logistics, năng lượng, công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị hỗ trợ./.

Khánh Hòa: Mở không gian phát triển kinh tế biển trong tư duy quản trị thống nhất Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) xác định địa phương là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường.

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