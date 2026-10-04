Fed và ECB đối mặt ít áp lực hơn trong quyết định lãi suất tháng 10

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt.

Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.

Tại Mỹ, tăng trưởng kinh tế vững chắc đã củng cố thị trường việc làm, cho phép Fed tập trung toàn lực vào vấn đề lạm phát.

Biên bản cuộc họp tháng 9/2026 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 7/10, có thể cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách lo ngại sâu sắc về xu hướng giá cả hiện nay và dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trước khi kết thúc năm.

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm mới công bố ngày 2/10 cho thấy số lượng việc làm tạo ra thấp hơn dự kiến và tốc độ tăng lương chậm, thêm một dấu hiệu chứng tỏ thị trường lao động không góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát hiện tại.

Trước đó trong tuần, các số liệu điều chỉnh của chính phủ đối với chỉ số giá cả mà Fed ưu tiên sử dụng cho thấy lạm phát trong năm nay có phần hạ nhiệt hơn.

Hai quan chức cấp cao phụ trách chính sách lãi suất là Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams đã phát đi tín hiệu rõ ràng chỉ cách nhau hai ngày rằng Fed không cần thiết phải thực hiện ngay một đợt tăng lãi suất nữa.

Các nhà đầu tư ngay lập tức đã hạ khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, khi ECB công bố biên bản cuộc họp tháng 9/2026 vào ngày 8/10, giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao để tìm kiếm các tín hiệu về thời điểm ECB thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), các số liệu mới nhất cho thấy lạm phát trong tháng 9/2026 đã tăng vượt dự báo, chủ yếu do giá năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột.

Dù áp lực giá cả vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 là rất thấp.

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu đã lan rộng toàn cầu, trong đó Pháp chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi tình trạng chia rẽ trong Quốc hội gây lo ngại về thâm hụt ngân sách, khiến lợi suất trái phiếu tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua.

Những khó khăn về tài chính của Pháp nhiều khả năng vẫn là tâm điểm chú ý, hướng sự quan tâm về phía ECB trong vai trò hỗ trợ nước này củng cố thị trường trái phiếu.

Công cụ Bảo vệ Cơ chế Truyền dẫn của ECB cho phép ngân hàng này mua không giới hạn lượng trái phiếu từ bất kỳ quốc gia nào thuộc Eurozone đang trải qua tình trạng thắt chặt các điều kiện tài chính một cách "vô lý và thiếu trật tự."

Cơ chế can thiệp thị trường trái phiếu này nhằm đảm bảo chính sách tiền tệ được truyền dẫn đồng đều đến tất cả các quốc gia./.

Lạm phát Eurozone tăng vọt, ECB chịu thêm sức ép tăng lãi suất Trong vài tuần qua, giới đầu tư đã gia tăng đồn đoán vào khả năng ECB tiếp tục tăng lãi suất, khi giá khí đốt tự nhiên, xăng và dầu diesel đều tăng vọt.