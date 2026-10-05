Lâm Đồng kết nối sản phẩm, mở rộng không gian kinh tế đêm

Với không gian phát triển trải dài từ cao nguyên xuống trung du, ra biển và đảo, cùng hệ thống tài nguyên tự nhiên, văn hóa và du lịch đa dạng, Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đêm.

Những hoạt động về đêm đã hình thành tại Đà Lạt, Phan Thiết-Mũi Né và một số địa phương khác, song sản phẩm vẫn còn phân tán, thiếu liên kết giữa các điểm đến, dịch vụ và doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 16,46 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 997.500 lượt; doanh thu du lịch đạt 45.588,8 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 4.312 cơ sở lưu trú với 68.426 phòng, 111 doanh nghiệp lữ hành và 99 khu, điểm du lịch, tham quan.

Đây là thị trường và hệ thống dịch vụ quan trọng để Lâm Đồng mở rộng hoạt động kinh tế sau 18 giờ, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm phục vụ du khách.

Từ những sản phẩm riêng lẻ đến chuỗi trải nghiệm ban đêm

Lâm Đồng sở hữu không gian du lịch có sự khác biệt rõ nét giữa các khu vực. Đà Lạt nổi bật với khí hậu, cảnh quan, âm nhạc và nghệ thuật; Phan Thiết-Mũi Né có biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí; Gia Nghĩa-Tà Đùng có thiên nhiên và văn hóa cộng đồng; trong khi Bảo Lộc-Di Linh có thế mạnh về trà, càphê, tơ tằm và các làng nghề.

Những lợi thế này tạo điều kiện để hình thành nhiều nhóm sản phẩm kinh tế đêm, gồm văn hóa-giải trí; ẩm thực; mua sắm-giải trí; tham quan-trải nghiệm.

Tại Đà Lạt, các hoạt động âm nhạc, biểu diễn, không gian ánh sáng, chợ đêm, phố ẩm thực đã tạo nên những điểm đến quen thuộc với du khách.

Phan Thiết-Mũi Né phát triển các sản phẩm nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa biển, ẩm thực và giải trí.

Tuy nhiên, các sản phẩm hiện chủ yếu gắn với từng doanh nghiệp hoặc từng địa điểm, chưa hình thành chuỗi dịch vụ liên tục để du khách chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác. Sau khi kết thúc một chương trình nghệ thuật hoặc tham quan, lựa chọn về ăn uống, mua sắm, vui chơi và trải nghiệm tiếp theo còn hạn chế.

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt ban đêm thiếu vắng du khách do không có các hoạt động giải trí. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Đặc biệt, khoảng thời gian sau 22 giờ vẫn là khoảng trống cần được khai thác. Nhiều mô hình hiện hoạt động hiệu quả chủ yếu trong khung giờ 18-22 giờ, trong khi sản phẩm phục vụ du khách từ 22 giờ đến sáng hôm sau còn ít.

Điều này đặt ra yêu cầu phát triển các mô hình kinh tế đêm theo hướng liên kết về không gian và thời gian. Thay vì những điểm hoạt động độc lập, các sản phẩm cần được kết nối thành một hành trình, giúp du khách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau mỗi trải nghiệm.

Cùng với sản phẩm, hạ tầng phục vụ kinh tế đêm cũng cần được hoàn thiện. Hệ thống chiếu sáng, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, giao thông, an ninh và an toàn tại một số khu vực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động kéo dài về đêm.

Phát triển theo từng không gian, dựa trên lợi thế địa phương

Để tạo ra hệ sinh thái kinh tế đêm, Lâm Đồng có thể phát triển theo từng không gian với sản phẩm đặc trưng, thay vì mở rộng dàn trải.

Đà Lạt có thể tập trung vào âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng, ẩm thực và trải nghiệm đô thị. Cùng với những hoạt động vào cuối tuần và mùa cao điểm, việc xây dựng mạng lưới chương trình được tổ chức thường xuyên theo tuần có thể tạo dòng khách ổn định hơn.

Phan Thiết-Mũi Né, La Gi và Phú Quý có lợi thế phát triển các sản phẩm gắn với nghỉ dưỡng, ẩm thực và thể thao biển. Không gian biển về đêm có thể được kết nối với hệ thống lưu trú, nhà hàng, hoạt động giải trí và các dịch vụ trải nghiệm.

Tại Gia Nghĩa-Tà Đùng, các sản phẩm có thể tập trung vào văn hóa cộng đồng, thiên nhiên và địa chất. Trong khi đó, Bảo Lộc-Di Linh có thể phát triển các không gian trải nghiệm gắn với trà, càphê, tơ tằm và làng nghề.

Một trong những hướng được đặt ra là phát triển hạ tầng thương mại đồng bộ, từng bước chuyển chợ đêm, phố thương mại từ mô hình tự phát sang mô hình có quy hoạch, tiêu chuẩn dịch vụ.

Các chương trình như “Đêm OCOP,” “Đêm đặc sản Lâm Đồng,” không gian trà-càphê và các hoạt động kết nối doanh nghiệp có thể được phát triển thành những sản phẩm bổ trợ cho hệ thống kinh tế đêm.

Cùng với không gian thực tế, việc ứng dụng công nghệ số cũng mở thêm phương thức kết nối du khách với dịch vụ. Bản đồ số “Lâm Đồng về đêm” có thể tích hợp thông tin về địa điểm, giờ mở cửa, sản phẩm, giá, thanh toán và sự kiện, qua đó giúp du khách dễ dàng lựa chọn hoạt động, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi dữ liệu về hoạt động kinh tế đêm.

Đo lường mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú

Một trong những cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế đêm là dữ liệu về hành vi tiêu dùng của du khách. Hiện Lâm Đồng chưa có đầy đủ dữ liệu về hoạt động này, do đó cần từng bước theo dõi tỷ lệ khách tham gia các hoạt động ban đêm, thời gian sử dụng dịch vụ, mức chi tiêu, cơ cấu dịch vụ, nhu cầu chưa được đáp ứng, doanh thu, lao động và mức đóng góp của kinh tế đêm.

Phần hội của Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết (Lâm Đồng) với không gian chơi bài chòi thu hút người dân và du khách tham gia. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Kinh tế đêm cũng đòi hỏi nguồn nhân lực và phương thức quản trị phù hợp. Đội ngũ phục vụ phải đáp ứng yêu cầu hoạt động trong khung giờ đặc thù; công nghệ có thể được ứng dụng để hỗ trợ du khách, quản lý dòng người, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và kiểm soát chất lượng dịch vụ ở quy mô toàn điểm đến.

Từ những sản phẩm đã hình thành, hướng phát triển của Lâm Đồng là chuyển từ từng điểm riêng lẻ sang kết nối thành chuỗi: nghệ thuật-ẩm thực-mua sắm-giải trí-trải nghiệm, gắn với vận chuyển, lưu trú và các hoạt động sau 22 giờ.

Với lượng khách 16,46 triệu lượt trong 8 tháng năm 2026, gần 1 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch 45.588,8 tỷ đồng, thị trường cho kinh tế đêm tại Lâm Đồng đã hình thành. Vấn đề đặt ra là tổ chức lại không gian, sản phẩm và dịch vụ để khai thác hiệu quả hơn nhu cầu chi tiêu của du khách.

Khi tài nguyên, sản phẩm, doanh nghiệp, hạ tầng, dữ liệu và công tác quản lý được kết nối, kinh tế đêm có thể trở thành một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái du lịch Lâm Đồng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, mở rộng cơ hội kinh doanh và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng./.

Lâm Đồng mở rộng không gian, tạo dư địa mới cho du lịch xanh Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2040 với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế” diễn ra ở Lâm Đồng.

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